장윤기 수사무마 의혹으로 코너에 몰린 경찰···직협 “책임 통감하지만 보완수사권 여론전은 안돼”

검찰이 장윤기 사건 수사무마 의혹 관련 ‘경찰 윗선’의 개입 여부를 정조준하면서 신뢰에 타격을 입게된 경찰이 진상규명을 위한 총력전에 나서고 있다.

경찰청은 지난 7일 장윤기 사건을 수사 지휘했던 전남 광주 광산경찰서장과 형사과장, 수사팀장 박모 경감과 수사팀 소속 수사관 4명 등 6명을 대기발령 조치했다.

대기발령 대상을 광산경찰서장 등으로까지 확대한 건 박 경감의 ‘윗선’들이 이번 의혹에 개입했는지 확인하기 위한 차원으로 해석된다. 장윤기 사건을 맡았던 수사팀 차원의 조직적 누락·은폐 시도가 있었는지도 들여다보는 것으로 보인다.

경찰과 별개로 수사를 진행 중인 검찰은 수사 당시 경찰이 핵심 증거를 누락하고 수사 정보를 장씨 아버지 장모 경감에게 알려주는 과정에서 경찰 윗선이 개입했다고 의심한다.

이번 사건은 단순 부실 수사 논란을 넘어 경찰 조직에 대한 신뢰 문제로 확산하면서 경찰 부담을 키우고 있다. 그동안 일부 경찰관의 수사 정보 유출 등이 문제가 된 사례가 있지만, 살인사건 수사 과정에서 경찰인 피의자 가족과 수사팀이 조직적 은폐 의혹에 연루된 사례는 드물다. 게다가 검찰의 보완수사권 존치를 둘러싼 논의와도 맞물려 검·경이 같은 사건을 동시에 수사하는 이례적인 상황도 맞닥뜨리게 됐다.

경찰은 곤혹스러운 분위기에서도 일단 철저한 진상규명을 거쳐 내부 감찰 및 수사 역량을 보여주겠다는 계획이다. 경찰청 관계자는 “검찰은 검찰대로 수사를 진행하고, 경찰은 내부에서 발생한 문제의 실체적 진실을 밝히기 위해 경찰의 길을 걸어갈 것”이라며 이번 사태가 검·경 신경전 구도로 비치는 데는 선을 그었다. 홍석기 국가수사본부장도 지난 6일 기자간담회에서 이번 의혹에 대해 “한 점 의혹 없이 조직의 명운을 걸고 수사하겠다”고 강조한 바 있다.

경찰 내부에선 이번 사태가 검찰의 보완수사권 유지 여론에 힘을 싣는 계기가 되는 것은 적절하지 않다는 목소리도 나온다. 경찰 노조 격인 전국경찰직장협의회(경찰직협)는 8일 성명을 내고 “장윤기 사건의 초동 수사 과정에서 제기된 각종 의혹으로 충격과 실망을 안겨드린 점에 대해 무거운 책임을 통감한다”면서도 “이 사건을 계기로 검찰의 보완수사권 유지를 주장하는 것은 국민을 위한 제도 논의라기보다, 검찰 조직의 마지막 권한을 지키기 위한 조직적 여론전으로 비칠 수 있다”고 밝혔다.

이어 “수사 과정에서 위법·부적절한 행위가 확인된다면 지위고하를 막론하고 엄정한 책임을 묻고, 국민이 납득할 수준의 재발 방지 대책을 마련하도록 경찰 지휘부에 강력히 요구하겠다”며 “일부 사례를 이용해 형사사법 개혁을 후퇴시키려는 어떠한 시도에도 단호히 대응하겠다”고 했다.