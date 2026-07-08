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“마음 맑으면 모든 일 이뤄져”···부산대에 주식 100억 ‘통 큰’ 기부한 넥센 강병중 회장

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본문 요약

부산대학교는 강병중 넥센그룹 회장이 시가 100억 원에 달하는 자신의 넥센타이어 주식 144만5000주를 부산대 발전재단에 기부하기로 했다고 8일 밝혔다.

강 회장은 "마음이 맑으면 모든 일이 잘 통하고 이루어진다는 '심청사달'의 경영철학에 따라 개교 80주년을 맞은 부산대 발전을 위해 100억 원의 발전기금을 기부하게 됐다"고 밝혔다.

최재원 부산대 총장은 "강병중 회장님의 기부 정신을 받들어 국가균형발전과 동남권 지역 산업 발전에 기여하는 인재 육성에 힘쓰겠다"고 말했다.

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“마음 맑으면 모든 일 이뤄져”···부산대에 주식 100억 ‘통 큰’ 기부한 넥센 강병중 회장

입력 2026.07.08 16:52

수정 2026.07.08 17:05

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  • 김준용 기자

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최재원 총장 “동남권 발전 기여할 인재 육성”

넥센그룹 강병중 회장. 부산대 제공

넥센그룹 강병중 회장. 부산대 제공

부산대학교는 강병중 넥센그룹 회장이 시가 100억 원에 달하는 자신의 넥센타이어 주식 144만5000주를 부산대 발전재단에 기부하기로 했다고 8일 밝혔다.

부산대는 이번 기부금으로 ‘강병중 연구 장학기금’을 설립해 미래 모빌리티 연구기금과 지역인재 육성 장학금으로 사용한다는 계획이다. 또 부산대 정문 개선 사업 등에도 활용할 예정이다.

이번 강 회장의 100억 원 기부는 부산대 개인기부 사상 두 번째로 많은 기부금이다. 부산대는 빠른 시일 내에 전달식을 열 계획이다.

강 회장은 지난 1995년에도 흥아타이어를 통해 5억 원의 발전기금을 부산대에 기부했다. 부산대는 당시 기부금으로 장전동 부산캠퍼스 내 자연 계곡을 재정비해 ‘사유의 길’을 조성했다.

강 회장은 “마음이 맑으면 모든 일이 잘 통하고 이루어진다는 ‘심청사달(心淸事達)’의 경영철학에 따라 개교 80주년을 맞은 부산대 발전을 위해 100억 원의 발전기금을 기부하게 됐다”고 밝혔다.

최재원 부산대 총장은 “강병중 회장님의 기부 정신을 받들어 국가균형발전과 동남권 지역 산업 발전에 기여하는 인재 육성에 힘쓰겠다”고 말했다.

강 회장은 기부를 통해 학술·문화예술 후원사업을 50년 이상 해 오고 있다. 강 회장 개인과 KNN문화재단, 넥센월석문화재단, 월석선도장학회 등 3개 문화장학재단을 통해 후원한 금액은 500억 원 상당에 이르는 것으로 알려졌으며, 장학금을 받은 학생은 1만 여명에 이른다.

앞서 강 회장은 2018년 자신의 모교인 동아대에 발전기금 150억 원을 쾌척하기도 했다. 3년 전 별세한 부인 고 김양자 여사도 주식과 채권 100억 원 상당을 공익재단에 기부했다.

1939년 경남 진주에서 태어난 강 회장은 1958년 마산고를 졸업하고 1966년 동아대 법학과를 졸업했다.

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