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본문 요약

LG가 자사 인공지능 모델 '엑사원'을 활용한 신소재·데이터센터·금융 등 각 부문 혁신 사례를 공개했다.

LG AI 연구원은 신소재 발굴 AI 플랫폼 '엑사원 디스커버리' 실시간 데모와 함께 AI로 발굴한 탈모 관리 신소재 '람시딜'과 차세대 AI 데이터센터 '액침 냉각유 소재' 실물을 공개했다.

람시딜은 LG생활건강과 LG AI연구원이 AI를 활용해 42만개가 넘는 후보 물질 가운데 찾아낸 탈모 관리 신소재로 현재 제품화를 준비 중이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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LG, 세계적 권위 AI 학회에서 ‘엑사원’ 혁신 사례 소개

입력 2026.07.08 17:04

  • 김유진 기자

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LG가 자사 인공지능(AI) 모델 ‘엑사원’을 활용한 신소재·데이터센터·금융 등 각 부문 혁신 사례를 공개했다.

LG AI 연구원은 8일 서울 코엑스에서 6~11일 진행되는 세계 최고 권위 머신러닝·AI 학회인 ‘ICML(국제머신러닝학회) 2026’에서 엑사원 관련 성과를 소개한다고 밝혔다. LG AI 연구원은 신소재 발굴 AI 플랫폼 ‘엑사원 디스커버리’ 실시간 데모와 함께 AI로 발굴한 탈모 관리 신소재 ‘람시딜(Rhamsydil)’과 차세대 AI 데이터센터 ‘액침 냉각유 소재’ 실물을 공개했다.

람시딜은 LG생활건강과 LG AI연구원이 AI를 활용해 42만개가 넘는 후보 물질 가운데 찾아낸 탈모 관리 신소재로 현재 제품화를 준비 중이다. 스테로이드 유래 성분 없이 탈모를 방지하는 효과를 보여 제품화를 준비 중인 신소재다. 액침 냉각유 소재는 GS칼텍스와 공동 개발했다.

LG AI연구원은 또 금융 특화 AI 에이전트 ‘엑사원 BI’, AI 데이터 공장 플랫폼인 ‘엑사원 데이터 파운드리’도 시연했고, 연구논문 14편도 발표했다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 “엑사원은 더 이상 실험실이 아닌 현장에서 답을 찾는 전문가 AI”라며 “산업 난제 해결을 위한 퍼스트 무버 전략으로 글로벌 AI 주도권을 잡아갈 것”이라고 강조했다.

6일부터 서울 코엑스에서 진행 중인 ICML 2026 LG AI연구원 부스에서 글로벌 AI 연구자들이 엑사원 4.5를 체험하고 있다. LG 제공

6일부터 서울 코엑스에서 진행 중인 ICML 2026 LG AI연구원 부스에서 글로벌 AI 연구자들이 엑사원 4.5를 체험하고 있다. LG 제공

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