친한계 아니라 조경태가 징계 대상된 이유…조경태 “장동혁 출당·제명해야” 윤리위에 맞제소

국민의힘 당권파를 중심으로 조경태 국민의힘 의원을 징계해야 하는 주장이 8일 나온다. 당초 6·3 지방선거 당시 한동훈 무소속 의원을 지원한 친한동훈(친한)계 의원들이 징계 대상이 될 것으로 예상됐으나 조 의원으로 중앙당 윤리위원회의 징계 논의 초점이 바뀌었다는 분석이 나온다. 국민의힘 몫 국회부의장 경선 결과에 불복해 여당 의원들에게 박덕흠 부의장을 낙선시켜달라고 한 의혹이 불거진 조 의원은 해당 행위라는 결론이 날 가능성이 크고 친한계가 아니라서 부담이 적은 점이 고려된 것으로 풀이된다.

당대표 특보단장인 김대식 의원은 이날 SBS 라디오에서 ‘심각한 해당 행위가 무엇이냐’는 질의에 “예를 들어 조경태 의원은 심각한 경우”라며 “그렇게 해서는 안 된다고 생각을 한다”고 말했다. 조 의원은 국회 본회의에서 박덕흠 부의장 선출안 표결을 앞두고 더불어민주당 의원들에게 반대표를 행사해달라는 취지로 말해 징계요청서가 접수됐다.

김 의원은 ‘부산에서 한동훈 의원하고 치킨을 먹은 의원들도 해당 행위인가’라는 질문에는 “국민 눈높이에 맞춰야 한다고 생각한다”며 “지금 징계 정치로 가서는 안 되지 않나”라고 말했다.

당권파가 징계의 초점을 조 의원으로 옮긴 것은 친한계를 겨냥했을 때보다 부담을 덜 수 있다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 조 의원은 한때 친한계로 분류되기도 했으나 최근에는 친한계와 거리를 둬 왔다.

당내에서는 무소속인 한 의원을 지원했다는 이유로 징계한다면 친한계가 아닌 의원들도 자유롭지 않은 점이 오히려 딜레마가 될 수 있다는 지적이 나온다. 한 재선 의원은 이날 통화에서 “신동욱 최고위원은 ‘하정우 파이팅’ 발언으로 논란이 됐고, 김재원 최고위원도 무소속 후보의 손을 들어주고 지지 선언을 한 적이 있으니 친한계만 징계하면 당 지도부도 부담이 될 것”이라며 “조 의원 징계가 제일 무난하고 만만한 카드인 것으로 보인다”고 말했다.

한 친한계 의원은 통화에서 “배현진·김종혁 때처럼 ‘친한계 때리기’를 했다가 법원에서 가처분이 인용되어서 퇴짜를 맞았을 때의 리스크가 더 크지 않겠나”라고 말했다.

박덕흠 부의장 등 당내 주류·중진 의원들의 요구에 부응하는 측면도 있다는 해석도 나온다. 박 부의장은 전날 페이스북에서 “절이 싫으면 중이 떠나는 것이 순리”라며 조 의원의 출당·제명을 요구했다.

조 의원은 장동혁 대표를 당 윤리위에 맞제소한 상태다. 조 의원은 이날 기자회견을 열고 “선거에서 패배하고도 책임지지 않는 지도부의 무책임과 바른말을 하는 동지를 탄압하는 독선과 독재가 당의 뿌리를 흔들고 있다”며 “당의 생존과 차기 총선 승리를 위해 윤리위가 장 대표에 대한 제명·출당 처분을 결단할 것을 강력히 요구한다”고 말했다.

정점식 원내대표는 이날 매일신문 유튜브에 출연해 “대다수가 공감할 수 있는 정도의 징계가 이루어져야 한다”며 “신중하게 처리해야한다”고 말했다.