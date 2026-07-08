[속보] 경찰청장 대행, ‘장윤기 논란’에 미국 출장 남은 일정 취소 후 조기귀국

유재성 경찰청장 직무대행이 장윤기 사건 수사를 둘러싼 여러 의혹이 제기되자 해외 출장 일정을 단축해 조기 귀국한다.
경찰청은 8일 “유재성 경찰청장 직무대행은 UN경찰청장 회의 참석 등을 위해 당초 지난 5일부터 11일까지 미국 공무국외출장 일정을 수행할 예정이었으나, 광주 여고생 살인 사건에 대한 국민적 관심과 우려를 고려해 남은 출장 일정을 취소하고 10일 오전 조기 귀국할 예정”이라고 밝혔다.
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입력 2026.07.08 17:34
수정 2026.07.08 17:38펼치기/접기
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유재성 경찰청장 직무대행이 장윤기 사건 수사를 둘러싼 여러 의혹이 제기되자 해외 출장 일정을 단축해 조기 귀국한다.
경찰청은 8일 “유재성 경찰청장 직무대행은 UN경찰청장 회의 참석 등을 위해 당초 지난 5일부터 11일까지 미국 공무국외출장 일정을 수행할 예정이었으나, 광주 여고생 살인 사건에 대한 국민적 관심과 우려를 고려해 남은 출장 일정을 취소하고 10일 오전 조기 귀국할 예정”이라고 밝혔다.
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