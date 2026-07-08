경북에 ‘열대야주의보’ 발효…특보 신설 후 처음

경북 지역에 열대야주의보가 발령됐다. 기상청이 열대야주의보를 신설한 이후 처음 내려진 특보다.

기상청은 8일 오후 4시30분을 기해 경산시와 칠곡군, 의성군에 열대야주의보가 발효됐다고 밝혔다.

열대야주의보는 일 최고체감온도 33도 이상이 이틀 이상 이어질 것으로 예상되고, 같은 기간 밤 최저기온(오후 6시~다음 날 오전 9시)이 25도 이상인 날이 하루 이상 예상될 때 발령된다.

지역 특성을 고려해 특별·광역시와 인구 50만 이상 도시, 해안·도서 지역은 26도 이상, 제주도는 27도 이상을 기준으로 한다. 밤 최저기온은 당일 오후 6시부터 다음 날 오전 9시까지 기록된 최저기온을 뜻한다.

앞서 기상청은 갈수록 빈번해지는 폭염에 대응하기 위해 올해부터 열대야주의보를 신설했다. 최근 5년간 전국 평균 폭염·열대야 일수가 1970년대보다 2~3배가량 증가하는 등 밤 더위가 일상화한 데 따른 조치다. 낮 동안 누적된 더위가 밤에도 해소되지 않으면 온열질환 위험도 증가한다.

기상청은 “에어컨과 선풍기를 활용해 실내를 시원하게 유지하고, 잠들기 전 충분한 수분을 섭취하는 것이 좋다”며 “카페인과 알코올은 피하고, 혼자 사는 노인과 만성질환자 등 건강 취약계층은 각별히 주의해 달라”고 당부했다.