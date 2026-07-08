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본문 요약

경찰이 여고생 살해범 장윤기의 아버지인 광주지역 현직 경찰관을 소환해 조사하고 있다.

8일 광주광산경찰서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀에 따르면 수사팀은 이날 오후 장윤기의 아버지인 현직 경찰관인 장모 경감을 불러 조사 중이다.

수사팀은 장 경감을 상대로 장씨의 집에 있던 성인인형을 폐기한 경위와 사건 초기 광산경찰서 수사팀과 여러 차례 통화한 이유 등을 확인하고 있다.

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경찰, 현직 경찰관 장윤기 아버지 첫 소환 조사

입력 2026.07.08 18:39

수정 2026.07.08 19:36

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  • 강현석 기자

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증거인멸·수사팀과 통화 등 확인

살인·살인미수 혐의를 받는 장윤기가 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 연합뉴스

살인·살인미수 혐의를 받는 장윤기가 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 연합뉴스

경찰이 여고생 살해범 장윤기의 아버지인 광주지역 현직 경찰관을 소환해 조사하고 있다.

8일 광주광산경찰서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀에 따르면 수사팀은 이날 오후 장윤기의 아버지인 현직 경찰관인 장모 경감을 불러 조사 중이다.

수사팀은 장 경감을 상대로 장씨의 집에 있던 성인인형(리얼돌)을 폐기한 경위와 사건 초기 광산경찰서 수사팀과 여러 차례 통화한 이유 등을 확인하고 있다.

장윤기가 범행 전후 이용한 차량 조수석에 있던 케이블타이를 가져가 보관하고 있던 경위 등도 조사 대상에 포함될 것으로 전해졌다.

장 경감은 지난 5월 사건 직후 아들의 집에 있던 성인인형 2개를 조각내 폐기했다. 또 집에 있던 장씨의 휴대전화 여러 대도 불태웠다.

검찰은 장 경감의 증거인멸 행위를 파악해 지난 5월 참고인으로 불러 조사하기도 했다. 검찰은 지난 7일 압수수색을 통해 장 경감의 집에서 장씨의 차량에 있었던 케이블타이를 압수했다.

경찰은 “장윤기 아버지를 포함해 추가 입건자가 있는지는 수사 중인 사항이라 공개할 수 없다. 의혹 전반에 대해 사실관계를 철저히 규명하겠다”고 밝혔다.

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