[속보] 이 대통령·젤렌스키 정상회담 “우크라 북한군 포로, 당사자 의사 존중·국제법 부합 해결”

이재명 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 8일 튀르키예 앙카라에서 정상회담을 하고 우크라이나 내 북한군 포로 문제와 관련해 당사자들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나간다는 데 뜻을 모았다.

북대서양조약기구 정상회의 참석 차 앙카라를 방문 중인 이 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과의 첫 정상회담에서 "우크라이나 국민들이 필요로 하는 인도적 지원을 지속하면서 우크라이나 복구·재건을 위한 국제사회의 노력에도 지속 동참해 나갈 것"이라고 말했다.

이 대통령은 이 자리에서 한국 정부의 대우크라이나 1억달러 포괄적 지원 공약을 발표한 것도 설명했다.