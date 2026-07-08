[속보] 이 대통령·젤렌스키 정상회담 “우크라 북한군 포로, 당사자 의사 존중·국제법 부합 해결”

이재명 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 정상회담을 하고 우크라이나 내 북한군 포로 문제와 관련해 당사자들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나간다는 데 뜻을 모았다.
북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석 차 앙카라를 방문 중인 이 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과의 첫 정상회담에서 “우크라이나 국민들이 필요로 하는 인도적 지원을 지속하면서 우크라이나 복구·재건을 위한 국제사회의 노력에도 지속 동참해 나갈 것”이라고 말했다. 이 대통령은 이 자리에서 한국 정부의 대우크라이나 1억달러 포괄적 지원 공약을 발표한 것도 설명했다.
젤렌스키 대통령은 한국 정부의 지원에 감사의 뜻을 전하며 “전쟁의 조속한 종식 및 우크라이나의 평화와 회복을 위해 앞으로도 한국을 포함한 국제사회와 긴밀히 협력해 나가기를 희망한다”며 “재건 과정에 한국 정부와 기업들의 지속적인 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.
한반도와 우크라이나 정세와 관련해 폭넓은 의견을 교환한 양 정상은 양국 관계 발전을 위해 앞으로도 긴밀한 소통을 이어가기로 했다고 강유정 청와대 수석대변인은 전했다.