창간 80주년 경향신문

트럼프 “스페인과 무역 중단” 위협에 스페인 “차분하게 대응”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구에 대한 스페인의 기여가 충분하지 않다며 스페인과의 무역을 중단하겠다고 위협했다.

AFP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 8일 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구 정상회의에서 "스페인은 더 이상 희망이 없는 나라"라면서 "우리는 더 이상 스페인과 어떤 무역도 하고 싶지 않다"고 말했다.

트럼프 대통령은 스페인이 나토에 충분히 기여하고 있지 않다고 맹비난했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “스페인과 무역 중단” 위협에 스페인 “차분하게 대응”

입력 2026.07.08 19:40

수정 2026.07.08 19:52

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(나토)에 대한 스페인의 기여가 충분하지 않다며 스페인과의 무역을 중단하겠다고 위협했다.

AFP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 “스페인은 더 이상 희망이 없는 나라”라면서 “우리는 더 이상 스페인과 어떤 무역도 하고 싶지 않다”고 말했다.

트럼프 대통령은 스페인이 나토에 충분히 기여하고 있지 않다고 맹비난했다. 그는 “스페인은 나토의 형편없는 파트너다. 아무런 기여도 하지 않고 돈도 내지 않는다”고 말했다. 미 CNBC방송은 “스페인은 나토 회원국 가운데 2035년까지 국방비를 국내 총생산(GDP)의 5%까지 늘리겠다는 지난해 합의에 참여하지 않은 유일한 국가”라고 배경을 설명했다.

이에 대해 스페인 정부 측은 “차분하고 평상시처럼 대응하고 있다”며 “우리는 미국과 매우 훌륭한 사회·문화·경제적 관계를 유지하고 있으며 이런 관계가 바뀌는 것은 우리 의도가 아니다”라고 통신에 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글