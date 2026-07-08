상반기 142만대 중 지리차 ‘질주’…글로벌 성장, 역대 최고 판매량

한국선 ‘지커’ 예약 1000대 돌파

중국 지리자동차그룹이 2026년 상반기 세계 시장에서 역대 최고 실적을 거뒀다. 최근 한국 시장에 출격한 럭셔리 브랜드 ‘지커’도 한 달 만에 사전예약 1000대를 돌파해 흥행 청신호를 켰다.



지리차그룹은 올해 상반기 전 세계 판매량 142만2958대를 기록해 역대 최고 실적을 달성했다고 8일 밝혔다.



해외에서 성장세가 가팔랐다. 올 상반기 해외 판매량은 47만4228대로 지난해 같은 기간에 비해 158% 급증했다. 이는 2025년 전체 해외 판매량을 이미 넘어선 수치다. 지난 6월에는 사상 처음으로 월간 해외 판매량 10만대를 돌파하기도 했다.



특히 친환경 신에너지차(NEV) 해외 판매량은 27만7189대로 지난해 같은 기간에 비해 585% 대폭 늘어 전체 해외 실적의 59%를 차지했다.



브랜드별 성과도 두드러진다. 지커는 상반기에만 17만8370대를 판매해 글로벌 누적 인도량 80만대를 넘겼다. 홍콩 시장에서는 1~5월 점유율 40.7%를 기록했고, ‘지커 7X’는 홍콩과 멕시코 럭셔리 시장을 선도하고 있다. 플래그십 MPV(다목적차량) ‘지커 009’도 태국 전기 MPV 부문에서 5개월 연속 1위를 지켰다.



지리 브랜드는 단 45일 만에 독일과 프랑스 등 유럽 7개국에 진출해 현재 유럽 20개국 이상에서 ‘지리 E5’ 등을 판매하고 있다. 볼보와 합작 브랜드인 ‘링크앤코’ 역시 중동과 베트남 등 신시장 진출에 속도를 내고 있다.



글로벌 성장세는 한국 시장으로도 이어지고 있다. 한국에 첫발을 내디딘 지커의 중형 전기 SUV ‘지커 7X’는 사전예약을 시작한 지 약 한 달 만에 예약 대수 1000대를 넘어섰다. 고성능 장거리 주행 전기차에 대한 관심을 반영해 최상위 트림인 ‘울트라’와 ‘맥스’에 수요가 집중됐다.



국내 출시 가격은 ‘프로’ 5299만원, ‘맥스’ 5999만원, ‘울트라’ 6999만원으로 책정됐다. 전국 11개 서비스센터 등 사후 서비스 체계도 마련 중이다.



다만 한국 시장 환경은 만만치 않다. 지커코리아는 지난 1일부터 시행된 정부의 새 전기차 보조금 지급 대상 평가에서 제외돼 보조금 혜택을 받지 못하게 됐다. 국내 사업 이력과 투자 실적 요건 등이 신규 진입 브랜드에 부담으로 작용한 결과다.

