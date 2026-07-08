‘그린란드 병합’ 다시 꺼내든 트럼프…유럽 동맹엔 “미군 전면 철수” 협박

나토서 이란전 불참 등 불만 토로 그린란드 협상 진척 없자 ‘엄포’ ‘중재자’ 에르도안만 실속 챙길 듯

튀르키예 앙카라에서 7~8일(현지시간) 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의는 미국과 유럽 동맹 간 균열을 다시 드러냈다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드 매입 문제와 이란과의 전쟁 문제를 재차 꺼내 들며 나토를 압박했다.



트럼프 대통령은 7일 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 만난 자리에서 “그린란드는 덴마크가 아니라 미국이 통제해야 할 곳”이라고 말했다. 그는 “덴마크는 그린란드를 지원하는 데 돈을 제대로 쓰지 않는다. 그린란드 주변에는 중국 함선과 러시아 함선이 있는데, 그런 일은 있어서는 안 된다”고도 했다.



트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에 동참하지 않은 나토에 대한 불만도 쏟아냈다. 그는 “나토에 매우 실망했다”며 “정상회의 개최지가 내 친구인 강한 리더가 있는 튀르키예가 아니었다면 불참했을 수도 있었다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “우리는 유럽에서 군대를 전부 빼낼 수도 있다”며 “유럽이 이민과 에너지 문제를 조심하지 않으면 더 이상 유럽이라고 할 수 없을 것”이라고 했다.



영국 텔레그래프는 트럼프 대통령이 일부 진전을 보이던 외교적 해법을 사실상 뒤엎었다고 보도했다. 그린란드 관련 협상에 참여해온 한 관계자는 트럼프 대통령의 태도 변화를 두고 “답답한 일”이라고 이 신문에 말했다. 미국과 덴마크, 그린란드는 냉전 시대 방위협정을 활용해 미군의 그린란드 내 주둔을 확대하는 절충안을 놓고 협상을 벌여왔다. 그러나 그린란드 항구 사용권과 섬의 매각 여부를 둘러싼 이견으로 협상이 진전을 이루지 못하고 있는 것으로 전해졌다.



트럼프 대통령의 그린란드 발언에 유럽은 반발했다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 8일 “우리 영토를 포함해 나토 전체를 한 치도 남김 없이 수호할 준비가 돼 있다”며 “모든 동맹국이 그린란드 주민의 자결권을 존중하길 바란다. 그린란드는 당연히 매물이 아니다”라고 말했다. 레이철 리브스 영국 재무장관도 “그린란드의 미래는 그린란드와 덴마크 국민이 결정할 문제이지, 미국 대통령이 결정할 문제가 아니다”라고 했다.



트럼프 대통령은 나토에 대한 스페인의 기여가 충분하지 않다며 스페인과의 무역을 중단하겠다고 위협했다. 그는 스페인에 대해 “희망이 없는 나라”라고 맹비난하면서 “우리는 더 이상 스페인과 어떤 무역도 하고 싶지 않다”고 말했다.



로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련해 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 도와주지 않아서 관계가 “조금 나빠졌다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “(그럼에도) 나는 그녀를 좋아하고 그녀는 멋진 사람이지만 실수했다고 본다”고 했다. 트럼프 대통령과 멜로니 총리는 미군기의 시칠리아 공군기지 사용 문제와 트럼프 대통령이 교황 레오 14세를 비판한 일 등으로 갈등을 빚었다.



이번 나토 정상회의는 미국과 유럽 간 동맹의 균열이 다시 한번 노출된 자리였다. 반면 회의 개최국인 튀르키예의 에르도안 대통령은 트럼프 대통령과의 친분, 러시아·우크라이나 전쟁과 중동 정세에서의 중재자 역할을 바탕으로 이번 회의의 최대 승자로 떠올랐다고 평가된다.



폴리티코·포린폴리시 등 미국 정치 전문 매체들은 7일 긴장감 속에 개막한 나토 정상회의의 승자로 일제히 에르도안 대통령을 꼽았다. 튀르키예의 전략적 위상 격상부터 미국의 전투기 엔진 수출 금지 해제, 최신 스텔스 전투기 F-35 프로그램 복귀까지 여러 성과가 기대되기 때문이다.

