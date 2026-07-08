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장윤기 차량 케이블타이 증거인멸 수사팀장 ‘구속’

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본문 요약

'여고생 살해범' 장윤기를 수사하는 과정에서 결박 도구로 사용될 수 있는 '케이블타이'를 인멸한 혐의로 경찰 수사팀장이 구속됐다.

경찰청 국가수사본부 특별수사팀은 수사팀과의 유착 의혹을 받는 장윤기의 아버지를 이날 참고인으로 불러 조사했다.

특별수사팀은 현직 경찰관인 장윤기 아버지가 수시로 아들 사건의 수사 상황을 공유받고, 리얼돌 등 주요 증거를 폐기한 경위 등을 조사 중이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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장윤기 차량 케이블타이 증거인멸 수사팀장 ‘구속’

입력 2026.07.08 20:51

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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‘여고생 살해범’ 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석한 뒤 법정 밖으로 나오고 있다. 연합뉴스

‘여고생 살해범’ 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석한 뒤 법정 밖으로 나오고 있다. 연합뉴스

‘여고생 살해범’ 장윤기(23)를 수사하는 과정에서 결박 도구로 사용될 수 있는 ‘케이블타이’를 인멸한 혐의로 경찰 수사팀장이 구속됐다.

광주지법 최윤영 영장전담 부장판사는 8일 오전 증거인멸 혐의를 받는 광주 광산경찰서 소속 A경감에 대해 구속전 피의자 심문을 열어 “증거인멸 및 도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A경감은 장윤기가 16세 여학생을 성범죄 목적으로 살해한 지난 5월5일 사건 당일 범행 도구 중 하나인 차량(SUV)의 압수수색 과정에서 케이블타이를 인멸한 혐의를 받는다.

당시 채증 영상에는 A경감이 여러 명의 수사팀원과 대화를 주고받으며 SUV 조수석 수납공간에 있던 케이블타이 한 묶음을 발견하고도 실물 확보 없이 방치한 정황이 담겼다.

경찰청 국가수사본부 특별수사팀은 수사팀과의 유착 의혹을 받는 장윤기의 아버지를 이날 참고인으로 불러 조사했다.

특별수사팀은 현직 경찰관인 장윤기 아버지가 수시로 아들 사건의 수사 상황을 공유받고, 리얼돌 등 주요 증거를 폐기한 경위 등을 조사 중이다.

경찰 수사 과정에서 빚어진 기밀누설 및 증거인멸 의혹을 규명 중인 검찰도 광산경찰서 소속 경찰관 2명을 이날 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 해당 경찰관들은 지난 5월 장윤기 사건 수사에 투입됐던 수사관들로 전해졌다.

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