국힘 징계 무게추, 친한계서 조경태로 이동한 까닭은

‘부의장 경선 불복’ 반발 놓고 당 주류·중진들도 비판 여론 규모 큰 ‘친한계’ 징계는 부담 조, 윤리위에 장 대표 ‘맞제소’

국민의힘 당권파를 중심으로 조경태 의원을 징계해야 하는 주장이 나온다. 당초 6·3 지방선거 당시 한동훈 무소속 의원을 지원한 친한동훈(친한)계 의원들이 징계 대상이 될 것으로 예상됐으나 조 의원으로 중앙당 윤리위원회의 징계 논의 초점이 바뀌었다는 분석이 나온다.



국민의힘 몫 국회부의장 경선 결과에 불복해 박덕흠 부의장 선출안 표결을 앞두고 여당 의원들에게 반대표를 행사해달라는 취지로 말해 징계요청서가 접수된 조 의원은 해당 행위라는 결론이 날 가능성이 크고, 친한계가 아니라는 점에서 부담이 적은 점이 고려된 것으로 풀이된다.



당대표 특보단장인 김대식 의원은 8일 SBS 라디오에서 ‘심각한 해당 행위가 무엇이냐’는 질의에 “예를 들어 조 의원은 심각한 경우”라고 말했다. 김 의원은 ‘부산에서 한동훈 의원하고 치킨을 먹은 의원들도 해당 행위인가’라는 질문에는 “국민 눈높이에 맞춰야 한다고 생각한다”며 “지금 징계 정치로 가서는 안 되지 않나”라고 말했다.



징계의 초점을 조 의원으로 옮긴 것은 친한계를 겨냥했을 때보다 부담을 덜 수 있다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 조 의원은 한때 친한계로 분류되기도 했으나 최근에는 친한계와 거리를 둬 왔다.



당내에서는 무소속인 한 의원을 지원했다는 이유로 징계한다면 친한계가 아닌 의원들도 자유롭지 않은 점이 오히려 딜레마가 될 수 있다는 지적이 나온다.



한 재선 의원은 통화에서 “신동욱 최고위원은 ‘하정우 파이팅’ 발언으로 논란이 됐고, 김재원 최고위원도 무소속 후보의 손을 들어주고 지지 선언을 한 적이 있으니 친한계만 징계하면 당 지도부도 부담이 될 것”이라며 “조 의원 징계가 제일 무난하고 만만한 카드인 것으로 보인다”고 말했다.



한 친한계 의원은 통화에서 “배현진·김종혁 때처럼 ‘친한계 때리기’를 했다가 법원에서 가처분이 인용되어서 퇴짜를 맞았을 때의 리스크가 더 크지 않겠나”라고 말했다.



박 부의장 등 당내 주류·중진 의원들의 요구에 부응하는 측면이 있다는 해석도 나온다. 박 부의장은 전날 페이스북에서 “절이 싫으면 중이 떠나는 것이 순리”라며 조 의원의 출당·제명을 요구했다.



조 의원은 장동혁 대표를 당 윤리위에 맞제소한 상태다. 조 의원은 기자회견을 열고 “당의 생존과 차기 총선 승리를 위해 윤리위가 장 대표에 대한 제명·출당 처분을 결단할 것을 강력히 요구한다”고 말했다.

