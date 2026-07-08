각 세워온 김어준 마이크 빌려…김민석 “정청래 과욕” 또 한 방

조국혁신당과 합당 무산 두고

“폭탄선언식 추진에 일 그르쳐

내가 대표라면 실무 논의부터”

김어준, 계엄 때 국회 영상 틀며

“김 의원 표결하러 왔었다” 옹호

공세 벌인 친청계에 “사과하길”

8·17 전당대회에 출마하는 김민석 더불어민주당 의원이 8일 조국혁신당과 합당이 무산된 일을 놓고 경쟁자인 정청래 의원을 겨냥해 “그야말로 폭탄선언식으로 됐다”며 “그것이 일을 그르쳤다”고 비판했다. 김 의원은 당선 시 통합과 연대, 확장을 위한 기구를 설치하겠다고 밝혔다.



김 의원은 이날 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 인터뷰에서 “제가 당시 당대표나 지도부였다면 합당 문제를 그렇게 풀지 않았을 것”이라며 이같이 말했다. 정 의원은 민주당 대표 시절 당내 논의를 생략하고 긴급 기자회견으로 혁신당에 합당을 제안했다가 당 안팎의 반발을 샀다. 김 의원은 “전통적으로 합당은 실무 단위부터 제기되고, 지도부 내 논의를 거치며 공론화 과정을 통해 되는 것 아니냐”며 “휘발성이 큰 사안이고 원칙적으로도, 정무적으로도 그런 판단이 돼야 한다”고 말했다.



김 의원은 정 의원의 합당 선언을 “과욕”이라고 비판했다. 그는 “정치를 하면서 늘 갖게 되는 과욕이라는 게 있다”며 “(정 의원) 기저에 그런 욕구가 알게 모르게 결국 작동한 것이 부정적이 됐다. 일이 꼬였다”고 했다. 김 의원은 대표 당선 시 “다음날 바로 통합과 연대, 확장을 위한 기구를 설치할 것”이라며 “(통합과 연대, 확장을) 하지 않으면 총선에 이길 수가 없다”고 강조했다. 그는 같은 뿌리를 가진 정당끼리는 통합을, 진보당·기본소득당·사회민주당 등과는 연대를 해야 한다고 밝혔다. 김 의원은 ‘조국혁신당은 통합의 대상이냐, 연대의 대상이냐’는 질문에 “그건 조국혁신당이 결정해야 한다”며 “미안하지만 (합당한다면) 법률적으로는 흡수 합당일 수밖에 없다”고 답했다.



정청래 지도부 시절 당정 간 엇박자도 재차 비판했다. 그는 국무총리 취임 이후 “4~5개월, 6개월 정도 지나면서 자연스럽게 제가 당으로 복귀할 수밖에 없겠구나 (생각했다)”며 “‘당정 협력이 원활하게 돌아가는 체계가 필요하구나, 당으로 돌아갈 수밖에 없는 상황이 오고 있구나’ 느꼈다”고 말했다.



최근의 당 지지율 하락에 관해서는 “당과 대통령을 놓고 본다면 당이 끌어내린 측면이 더 크다”며 “지지율이 빠지기 시작한 계기는 (6·3 지방)선거의 패배라고 하긴 어렵지만 승리라고 하기 어려운 지점부터 시작됐다”고 말했다.



김 의원이 민주당 전통 지지층이 주시하는 유튜브 채널인 ‘뉴스공장’에 출연하는 건 국무총리 시절, 서울시장 여론조사 후보 포함 여부를 두고 신경전을 벌인 후 처음이다. 당시 총리실은 “국무총리를 포함하지 말아달라는 요청에도 불구하고 계속 포함시키는 일부 조사에 매우 심각한 유감”이라고 밝혔다. 당시 김어준씨는 “빼달라고 요구하는 것도 자유고, 넣는 것도 이쪽이 결정할 일”이라고 말했다.



김씨는 이날 정 의원의 측근인 이성윤 최고위원이 김 의원을 향해 12·3 비상계엄 해제 표결에 참여하지 못한 이유를 놓고 공세하는 것을 두고 당시 영상 등을 틀며 “표결 직전 아슬아슬하게 못했을 뿐이지 표결하러 왔다”며 “의혹을 제기하는 분들은 (김 의원에게) 깔끔하게 사과하시는 게 좋겠다”고 말했다.

