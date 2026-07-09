미국, 연이틀 이란 공습···끝난줄 알았던 전쟁 다시 불붙나

미군 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) “군 통수권자의 지시로 이란을 겨냥해 추가 공습을 개시했다”고 밝혔다.

CENTCOM는 “호르무즈 해협에서의 항행의 자유를 위협하는 그들(이란)의 역량을 더욱 약화시키기 위한 것”이라며 “미국은 핵심적 국제 수역을 자유롭게 항해하는 상선과 민간인 선원을 상대로 한 부당한 공격에 대해 이란에 책임을 묻고 있다”고 말했다.

미군의 이란 공습은 전날에 이어 이틀째다. 이란이 호르무즈 해협에서 ‘허용되지 않은 경로에서의 통항’을 이유로 상선을 공격했고, 이에 미국이 보복 공습을 벌였다. 전날 CENTCOM은 이란이 종전 양해각서(MOU) 합의를 위반했다며 “국제 해역에서 무고한 민간인이 승선한 상선을 표적 삼아 공격한 데 대해 막대한 대가를 치르게 하기 위해 강력한 공습을 개시했다”고 밝혔다.

이후 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령은 “아마 오늘 밤 다시 이란을 강력히 공격할 수 있다”며 추가 공습을 예고했다. 트럼프 대통령은 종전 MOU에 대해 “끝난 것으로 본다”며 “그들과 상대하는 것은 시간 낭비”라고 했다.

액시오스는 미 당국자를 인용해 전날 공습보다 이번 공습의 범위가 더 넓다며 이란군의 해안 레이더와 대함미사일 기지, 방공시스템이 공습 범위에 포함됐다고 전했다.

이란은 맞대응에 나설 것으로 보인다. 트럼프 대통령의 발언 이후 이란 국영 프레스TV는 “이란 영토나 이익에 대한 새로운 공격이 발생할 경우 두 가지의 즉각적인 조치가 있을 것”이라고 소식통을 인용해 보도했다. 호르무즈 해협을 완전히 폐쇄하고, 적 공격 대상과 아군 피해를 최소 2대 1의 비율로 공격하겠다는 것이다. 전날도 이란은 쿠웨이트와 바레인 등의 미군 기지 85곳에 대한 보복 공격에 나섰다.