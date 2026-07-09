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올해 외국인의 국내주식 거래가 늘면서 금융서비스수지가 사상 최대를 기록했다.

금융서비스수입은 4월 6억8600만달러에서 5월 8억8050만달러로 1억9450만달러 늘었지만, 금융서비스지급은 같은 기간 3억440만달러에서 3억2400만달러로 1960만달러 증가에 그쳤다.

한은 관계자는 "최근 외국인의 주식 거래 증가로 수수료 수입이 늘면서 금융서비스수지가 확대됐다"고 설명했다.

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외국인 거래 증가에 금융서비스수지 사상 최대 기록…약 5.6억 달러

입력 2026.07.09 07:54

  • 오동욱 기자

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일러스트 | NEWS IMAGE

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올해 외국인의 국내주식 거래가 늘면서 금융서비스수지가 사상 최대를 기록했다.

9일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 5월 금융서비스수지는 5억5650만달러로, 통계가 집계된 1980년 1월 이래 최대를 기록했다고 연합뉴스가 보도했다.

금융서비스수지는 국가 간 금융, 보험, 은행 및 이와 관련된 자문 서비스를 거래한 결과로 발생한 외화의 수입과 지급 차액을 말한다. 국내 금융기관이 외국에 금융서비스를 제공하고 벌어들인 외화 수익(금융서비스수입)에서 국내 거주자와 기업이 외국 금융기관의 서비스를 이용하고 지급한 비용(금융서비스지급)을 뺀 값이다.

금융서비스수지는 올해 들어 가파른 증가세를 보였다. 지난해 12월 3580만달러였던 금융서비스수지는 1월 2억6970만달러로 크게 늘었다. 2월에는 1억6650만달러로 소폭 감소했지만, 3월 들어 다시 3억6030만달러로 증가한 데 이어 4월에는 3억8160만달러로 늘었고, 5월 5억5650만달러로 5억달러를 훌쩍 넘겼다. 특히 5월에는 금융서비스수입이 사상 최대를 기록하면서 금융서비스수지 확대를 이끌었다. 5월 금융서비스수입은 8억8050만달러로, 금융서비스지급(3억2400만달러)의 약 2.7배에 달했다.

금융서비스수입은 4월 6억8600만달러에서 5월 8억8050만달러로 1억9450만달러 늘었지만, 금융서비스지급은 같은 기간 3억440만달러에서 3억2400만달러로 1960만달러 증가에 그쳤다.

한은 관계자는 “최근 외국인의 주식 거래 증가로 수수료 수입이 늘면서 금융서비스수지가 확대됐다”고 설명했다. 외국인 투자자의 국내 주식 거래가 활발해지면서 국내 금융기관이 받는 거래 수수료도 함께 증가한 것이다.

금융감독원에 따르면 지난 5월 말 기준 외국인의 상장주식 보유잔액은 2852조3000억원으로 4월보다 730조9000억원 증가했다. 시가총액 대비 외국인 보유 비중도 35.3%로 역대 최고 수준을 기록했다. 외국인 투자자는 올해 1월부터 5월까지 누적 114조2240억원을 순매도하며 차익 실현에 나섰지만, 외국인이 보유한 주요 종목 주가가 오르면서 잔액과 지분율도 늘어난 것으로 나타났다.

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