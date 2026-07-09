장마철 패션템 레인부츠, 종일 신었다간…‘무좀’ 부른다

장마철이면 어김없이 등장하는 레인부츠는 비를 피하기 위한 기능성 신발을 넘어 하나의 패션 아이템으로 자리 잡았다. 무릎까지 올라오는 롱부츠부터 첼시부츠, 메리제인 스타일의 레인슈즈까지 디자인도 다양해지면서 장마철 필수 아이템으로 꼽힌다.

하지만 레인부츠를 디자인만 보고 선택하거나 온종일 착용하면 발 건강을 해칠 수 있다. 전문가들은 레인부츠는 ‘오래 신는 신발’이 아니라 비를 피하는 동안 ‘잠시 신는 신발’이라는 점을 기억해야 한다고 말한다.

가장 먼저 확인해야 할 것은 통풍성이다. 대부분의 레인부츠는 고무나 PVC 같은 방수 소재로 만들어져 빗물은 막아주지만 공기 순환도 함께 차단한다. 장시간 착용하면 땀과 습기가 부츠 안에 갇혀 발이 계속 축축한 상태를 유지하게 된다. 이런 환경은 무좀이나 습진 같은 피부 질환이 생기기 쉬운 조건을 만든다.

비가 그친 뒤에도 계속 신고 있거나 종일 착용하는 것은 피하는 것이 좋다. 귀가하면 부츠 안팎을 충분히 건조하고, 면이나 기능성 소재처럼 땀을 잘 흡수하는 양말을 함께 신는 것이 도움이 된다. 맨발 착용은 피부 마찰을 늘려 물집이 생기거나 냄새, 피부염을 유발할 수 있다.

사이즈 선택도 중요하다. 너무 꽉 끼면 발을 압박해 혈액순환을 방해하고, 반대로 너무 크면 발이 안에서 미끄러지면서 물집이 생기기 쉽다. 발가락 끝에 1㎝ 정도 여유가 있으면서도 뒤꿈치가 과도하게 들리지 않는 제품이 적당하다.

특히 롱부츠는 종아리를 지나치게 조이지 않는지도 살펴야 한다. 압박이 심하면 혈액순환을 방해하고 피부 마찰로 인한 불편감이 커질 수 있다. 신고 앉았다 일어설 때 답답하거나 통증이 느껴진다면 자신에게 맞지 않는 제품일 가능성이 크다.

무게도 간과하기 쉽지만 중요한 요소다. 레인부츠는 일반 운동화보다 무거운 경우가 많아 오래 걸으면 종아리와 무릎, 허리에 부담이 커질 수 있다. 출퇴근처럼 장시간 걸어야 한다면 가능한 한 가벼운 제품을 선택하고, 실내에서는 운동화 등 다른 신발로 갈아 신는 것이 바람직하다.

빗길 안전을 위해서는 밑창도 꼼꼼히 살펴야 한다. 비에 젖은 보도블록이나 대리석 바닥은 평소보다 훨씬 미끄럽다. 밑창의 홈이 깊고 미끄럼 방지 기능이 적용된 고무 소재인지 확인하면 낙상 위험을 줄이는 데 도움이 된다.

사용 후에는 신문지나 제습제를 넣어 내부 습기를 제거하고, 통풍이 잘되는 그늘에서 충분히 말리는 것이 좋다. 직사광선이나 드라이어의 뜨거운 바람은 고무 소재를 변형시키거나 갈라지게 할 수 있어 피해야 한다. 부츠 안팎이 완전히 마른 뒤 보관해야 곰팡이나 악취를 예방할 수 있다.