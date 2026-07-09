임실 시간당 69.5㎜ 폭우···전북 곳곳 비 피해

9일 새벽 전북 지역에 시간당 70㎜에 육박하는 집중호우가 쏟아지면서 나무가 쓰러지고 토사가 유출되는 등 피해가 잇따랐다.

전주기상지청에 따르면 이날 0시부터 오전 6시까지 누적 강수량은 임실 강진 82㎜, 순창 71.2㎜, 장수 61.9㎜, 익산 함라 47.5㎜, 남원 31.7㎜, 전주 16.9㎜ 등을 기록했다. 특히 오전 3시쯤 임실 강진에는 시간당 69.5㎜의 폭우가 내렸다.

임실에는 호우경보가, 전주·익산·군산·정읍·완주 등 도내 13개 시·군에는 호우주의보가 발효됐다. 기상청은 이날 전북 지역에 80~150㎜의 비가 더 내리고 많은 곳은 200㎜ 이상 내릴 것으로 예보했다.

현재까지 인명피해는 접수되지 않았다. 다만 밤사이 시설물 피해 신고가 잇따랐다. 순창군 구림면 국도 21호선 확장공사 현장에서는 토사가 유출돼 응급 복구가 이뤄졌다. 이 밖에 나무 쓰러짐 21건, 간판 낙하 1건, 도로 배수 장애 1건 등 모두 26건의 피해 신고가 접수됐다.

전북도는 재난안전대책본부 비상 1단계를 유지하고 있다. 추가 피해를 막기 위해 하상도로 9곳과 둔치주차장 8곳, 여객선 6개 항로의 운항을 통제했다. 또 하천변 산책로 39곳과 하천변 야영장 88곳, 해수욕장 8곳의 출입을 제한했다.

전북도 관계자는 “재난문자 등을 통해 상황을 신속히 전파하고 필요할 경우 주민 대피를 안내할 계획”이라고 말했다.