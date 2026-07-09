“주민 수십명 대피” 집중호우에 충남·세종 곳곳서 피해 잇따라

충남 피해 신고 69건·농작물 5.75㏊ 침수 주민 92명 사전 대피···인명피해 없어

지난 8일부터 이틀간 이어진 집중호우로 충남과 세종에서 도로 침수와 토사 유출, 수목 전도 등 시설 피해가 잇따랐다.

9일 충남소방본부에 따르면 전날부터 이날 오전 8시까지 접수된 호우 피해 신고는 모두 69건이다. 피해 유형은 나무 쓰러짐을 비롯해 도로 침수, 전봇대 기울어짐, 전선 단선 등이었으며 인명피해는 발생하지 않았다.

농작물 피해도 발생했다. 충남에서는 부여와 금산을 중심으로 모두 5.75㏊의 농경지가 침수 피해를 입었다. 부여에서는 멜론(1.45㏊), 오이(1.32㏊), 수박(0.79㏊), 호박(0.46㏊), 방울토마토(0.33㏊) 등 시설원예 작물이 피해를 봤고 금산에서는 고추(0.4㏊), 논콩(0.1㏊), 인삼(0.5㏊), 약용작물(0.4㏊) 등이 침수됐다.

호우에 대비한 주민 사전 대피도 이뤄졌다. 충남에서는 모두 85명이 사전 대피했으며 이 중 5명은 귀가했고 공주 67명, 보령 4명, 논산 3명, 서산 1명, 서천 1명, 예산 2명, 청양 1명, 태안 1명 등 80명은 귀가하지 못했다.

세종에서도 많은 비로 토사 유출과 도로 침수, 수목 전도 등 시설 피해가 이어졌다. 세종시에 따르면 이날까지 접수된 호우 관련 피해는 모두 19건이다.

주요 피해를 보면 조치원읍 죽림리에서는 주택 마당이 침수됐고 서창리에서는 신호등이 작동하지 않는 장애가 발생했다. 소정면 운당리 국도 하부 통로박스와 연서면 두만리 도로가 침수됐으며 연서면 기룡리 자룡부락 입구의 공사 구간에서는 토사가 유출됐다.

다정동 도심하천과 저류지 일대에서는 산책로와 자전거도로, 야구장·축구장 등 운동시설의 침수 우려로 출입이 통제됐다. 장군면 금암삼거리와 조치원읍 서창리 세월교에서는 침수 우려로 통행이 제한됐고 장군면 금암리에서는 토사물이 도로로 흘러내렸다.

오송~대전 방면 미르터널에서는 터널 내부로 물이 범람했고 한별동 아름지하차도 입구도 침수됐다. 조치원읍 세종고에서는 지하 기계실이 침수되는 피해가 발생했으며 연서면 두만리 남세종IC 인근에서는 도로가 일부 파손됐다.

이 밖에도 금남면과 전동면, 부강면 등에서는 모두 4건의 수목 전도 피해가 발생했고 대평동과 용호동에서는 포트홀이 발생하는 등 피해가 이어졌다.

호우에 대비한 주민 사전 대피도 이뤄졌다. 부강면 1세대 2명, 장군면 1세대 2명, 연동면 1세대 1명, 전의면 2세대 2명 등 모두 5세대 7명이 안전한 곳으로 사전 대피했다.