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본문 요약

서울 마포구가 횡단보도 교통섬에 다시 '자연 그늘막'을 만든다.

구 관계자는 "폭염과 도심 열섬현상이 심화되면서 생활권 녹지 확충의 필요성이 커지고 있어 자연 그늘을 확대하는 그늘목 사업을 다시 추진하게 됐다"고 설명했다.

그늘목은 교통섬과 횡단보도 등 유동인구가 많은 공간에 심은 큰 나무로, 자연스럽게 그늘을 형성한다.

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“우리가 원조” 마포구, 교통섬에 ‘나무 그늘막’ 다시 심는다

입력 2026.07.09 09:54

  • 류인하 기자

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신촌로터리 교통섬에 대왕참나무 1호 식재

유동균, 민선7기 ‘나무심기’사업 본격 재추진

“생활권 녹지확충, 주민 삶의 질 향상 도움”

서울 마포구 신촌로터리 교통섬에 심은 ‘다시 그늘목 1호’. 마포구 제공

서울 마포구 신촌로터리 교통섬에 심은 ‘다시 그늘목 1호’. 마포구 제공

서울 마포구가 횡단보도 교통섬에 다시 ‘자연 그늘막’을 만든다.

마포구는 지난달 25일 노고산동 31-123 신촌로터리 교통섬에 대왕참나무를 심고 ‘다시 그늘목 1호’로 지정했다고 9일 밝혔다. 1호를 시작으로 도심 속 자연 그늘 조성사업을 본격 재개한다는 계획이다.

교통섬 그늘목 조성은 유동균 마포구청장이 민선 7기에 추진해온 사업으로, 민선 8기에는 중단됐었다.

구 관계자는 “폭염과 도심 열섬현상이 심화되면서 생활권 녹지 확충의 필요성이 커지고 있어 자연 그늘을 확대하는 그늘목 사업을 다시 추진하게 됐다”고 설명했다. 그늘목은 교통섬과 횡단보도 등 유동인구가 많은 공간에 심은 큰 나무로, 자연스럽게 그늘을 형성한다.

이번에 심은 대왕참나무는 수관이 넓게 퍼져 보행 공간에 풍부한 그늘을 제공할 수 있다. 도심 열섬현상 완화와 미세먼지 저감, 탄소 흡수 등 효과도 있다. 인공 그늘막과 달리 주변 경관과도 자연스럽게 어우러지는 장점도 누릴 수 있다.

마포구는 ‘다시 그늘목 1호’를 시작으로 ‘다시 500만그루 나무심기’도 본격 추진한다. ‘다시 500만그루 나무심기’는 유 구청장이 민선 7기에 추진해온 ‘500만그루 나무심기’ 사업을 이어서 생활 녹지를 확대하는 사업이다.

구는 민선 7기에 100만그루 공기청정숲 조성을 시작으로 서울 자치구 최초로 ‘500만그루 나무심기’ 프로젝트를 추진해 총 227만여 그루의 나무를 심은 바 있다. 구는 체육시설 확충 뿐만 아니라 생활권 녹지 확충도 주민 건강과 삶의 질 향상에 중요하다는 구정 방향에 맞춰 나무심기를 단계적으로 추진한다는 계획이다.

유 구청장은 “그늘목은 단순히 나무 한 그루를 심는 것이 아니라 주민들이 안전하고 쾌적하게 걸을 수 있는 도시 환경을 만드는 사업”이라며 “민간 기업의 사회공헌 활동과 연계한 민관 협력 방식 등을 활용해 재정 부담은 줄이면서도 주민이 체감할 수 있는 생활권 녹지 확충을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

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