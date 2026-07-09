‘AI 수도 충남’ 내건 박수현···AI기본사회복지실·청년성장국 신설

민선 9기 첫 조직개편안 입법예고 AI·청년·행정통합 등 맞춤형 조직 재편 충효예기획관·사회연대경제국 신설

민선 9기 충남도가 ‘AI 수도 충남’ 구현을 핵심으로 하는 대대적인 조직개편에 나선다.

충남도는 ‘충남도 행정기구 및 정원에 관한 조례 일부개정 조례안(조직개편안)’을 마련해 10일 입법예고한다고 9일 밝혔다.

도는 AI 기본사회 실현과 청년 성장, 사회연대경제 활성화, 행정통합과 균형발전, 농촌사회 활력 회복, 노동정책 기반 구축, 기후·에너지 전환 등을 중심으로 조직을 재편한다.

가장 큰 변화는 AI 분야다. 도는 AI를 도민 삶과 행정 전반에 접목하는 ‘AI 기본사회’와 산업 전반의 AI 전환을 추진하는 ‘AI 산업혁신’을 양대 축으로 삼고 AI기본사회복지실과 AI산업혁신국을 신설·개편한다.

AI기본사회복지실은 아동과 노인·장애인 통합돌봄, 보건의료 등 AI 기반 복지정책을 맡고 AI산업혁신국은 미래산업 발굴과 연구개발(R&D), AI 인프라 구축과 제도 혁신 등을 담당한다.

AI기본사회복지실 산하에는 충효예기획관을 설치해 노인·보훈·장애인 정책을 전담하고 박수현 충남지사가 민선 9기 1호 결재 과제로 제시한 ‘충효예 충청정신’ 확산 업무를 맡긴다.

청년성장국도 새롭게 설치한다. 청년정책과 성평등·가족, 인재양성 기능을 통합해 교육과 취업, 지역 정착까지 아우르는 청년 지원체계를 구축한다.

산업경제실에서 분리·재편하는 경제통상국에는 첨단산업과와 노동정책과를 신설하고 소상공경제정책과와 중소기업지원과 기능을 조정해 미래산업 육성과 민생경제 회복, 노동권 보호를 함께 추진한다.

사회연대경제국은 사회연대경제 조직 육성과 사회적 금융 지원, 혁신 생태계 조성 등을 전담한다. 균형발전국은 행정통합균형성장국으로 확대 개편해 행정통합과 충청광역연합, ‘5극3특’ 발전 전략을 연계하는 초광역 협력과 균형발전 정책을 총괄한다.

농축산국은 농촌 정주와 지역 활력 회복 중심으로 기능을 재편하고 기후환경산림국은 기후·에너지 기능을 일원화해 기후위기 대응과 에너지 전환, 자원순환 정책을 통합 추진한다.

이와 함께 재정 혁신과 공공 AI 전환(AX) 기능을 전담하는 조직을 마련하고 컨벤션 산업과 종교문화 기능도 체계화해 지역 문화·관광 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

도는 오는 14일까지 도민 의견을 수렴한 뒤 조직개편 최종안을 확정해 도의회에 제출할 예정이다. 조례안이 제380회 충남도의회 정례회에서 의결되면 오는 31일부터 시행된다.