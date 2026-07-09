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본문 요약

인공지능이 산업과 사회의 패러다임을 빠르게 바꾸고 있는 가운데 SK그룹이 설립한 사회적가치연구원이 SK텔레콤· 소프트뱅크와 함께 AI 시대 사회적 가치 측정을 위한 글로벌 표준 마련에 나선다.

이를 통해 기업이 AI를 활용해 창출하는 사회적 가치를 객관적으로 측정하고, 경영 의사결정과 지속 가능 경영에 활용할 수 있는 국제적 기준 마련에도 협력한다.

나석권 사회적가치연구원 대표는 "지난 2년간 SKT, 소프트뱅크와의 협력을 통해 사회적 가치는 객관적으로 측정할 수 있으며, 기업의 의사결정과 지속 가능 경영에 실질적으로 활용될 수 있다는 가능성을 확인했다"며 "이번 두 번째 업무협약은 그동안의 성과를 바탕으로 AI 시대에 적합한 사회적 가치 측정 방법론을 함께 발전시키고 글로벌 기준을 만들어가는 새로운 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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사회적가치연구원, SKT·소프트뱅크와 사회적 가치 측정 글로벌 표준 만든다

입력 2026.07.09 10:26

  • 김경학 기자

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“지난 2년 공동 성과 바탕으로 AI 시대 사회적가치 측정 방법론 고도화”

자료 이미지. 사회적가치연구원 제공

자료 이미지. 사회적가치연구원 제공

인공지능(AI)이 산업과 사회의 패러다임을 빠르게 바꾸고 있는 가운데 SK그룹이 설립한 사회적가치연구원(CSES)이 SK텔레콤(SKT)·소프트뱅크와 함께 AI 시대 사회적 가치 측정을 위한 글로벌 표준 마련에 나선다.

사회적가치연구원은 9일 서울 중구 SKT 타워에서 SKT, 소프트뱅크와 ‘AI·ICT 기업의 사회적 가치 측정 및 상호 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 2024년 첫 업무협약을 통해 축적한 공동 연구 성과를 바탕으로 사회적 가치 측정 협력을 한 단계 고도화하고, AI 시대에 적합한 측정 방법론을 공동 개발하기 위해서 추진됐다.

이들 3사는 AI 기술 확산으로 새롭게 나타나는 경제·환경·사회적 영향을 반영한 사회적 가치 측정 방법론을 개발하고, 공동 연구와 사례 발굴·연구보고서 발간·국제포럼 등을 통해 국제적으로 활용 가능한 사회적 가치 측정 기준을 함께 만들어갈 계획이다.

특히 생성형 AI 등 새로운 기술 환경을 반영한 사회적 가치 측정 지표를 공동 연구하고, 기업의 실제 AI 서비스 사례를 기반으로 측정 방법론을 지속해서 검증하고 고도화할 계획이다. 이를 통해 기업이 AI를 활용해 창출하는 사회적 가치를 객관적으로 측정하고, 경영 의사결정과 지속 가능 경영에 활용할 수 있는 국제적 기준 마련에도 협력한다.

나석권 사회적가치연구원 대표는 “지난 2년간 SKT, 소프트뱅크와의 협력을 통해 사회적 가치는 객관적으로 측정할 수 있으며, 기업의 의사결정과 지속 가능 경영에 실질적으로 활용될 수 있다는 가능성을 확인했다”며 “이번 두 번째 업무협약은 그동안의 성과를 바탕으로 AI 시대에 적합한 사회적 가치 측정 방법론을 함께 발전시키고 글로벌 기준을 만들어가는 새로운 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.

사회적가치연구원은 사회적 가치 중심의 지속 가능한 성장 생태계 조성을 위해 SK가 설립한 비영리 재단법인이다. 사회적 가치 창출과 확산을 위한 연구, 인센티브 프로그램 운영, 정책 연구 및 국내외 협력 사업 등을 수행하는 사회적 가치 전문 연구기관으로 운영되고 있다.

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