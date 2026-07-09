북한, 한·일 안보협력에 “핵보유국 앞 무분별한 군사적 결탁, 멸망 부를 것”

북한은 9일 최근 한·일 안보 협력이 강화하는 흐름과 관련해 “핵보유국의 눈앞에서 벌리는 적수국들의 무분별한 군사적 결탁 놀음은 스스로 멸망을 불러오는 어리석은 망동으로 될 뿐”이라고 밝혔다.

북한 조선중앙통신은 대적연구원 강철수 실장이 ‘멸망을 자초하는 위험천만한 군사적 결탁’ 제목의 논평을 내고 이같이 말했다고 보도했다. 대적연구원은 과거 통일전선부 소속이던 ‘조국통일연구원’이 이름을 바꾼 기관으로 추정된다.

강 실장은 최근 한·일 국방장관의 회담, 한국 공군이 자위대로부터 급유 지원을 받은 사례 등을 언급하고 이런 협력이 한·일 상호군수지원협정(ACSA)을 지향하고 있다고 주장했다.

강 실장은 이를 두고 “군사 동맹 구축의 마지막 단계이며 군사 체계의 실질적 통합”이라며 “간과할 수 없는 것”이라고 말했다.

강 실장은 “일·한의 안보 협력은 곧 우리 공화국을 겨냥한 대결 공조이며 미국의 패권 전략에 편승하여 주변 나라들을 군사적으로 견제하기 위한 ‘3각 핵 공조체계’ 구축의 일환”이라고 했다.

그러면서 “우리 공화국이 핵무력을 지속적으로 확대 강화하고 핵보유국 지위를 철저히 행사하는 것만이 조선반도와 지역의 평화와 안전을 수호하는 유일무이한 길”이라며 자신들이 꾀하는 핵무력 강화를 정당화했다.

강 실장은 또 “한국의 대결광들이 ‘조선 정권과 조선인민군은 적’이라는 도발적 망발을 거리낌 없이 내뱉으며 군비증강과 무력 현대화, 반공화국 침략 전쟁 연습 책동에 열을 올리고 있다”고 했다. 최근 이재명 정부 첫 국방백서에 주적 개념을 포함할지를 둘러싼 논란이 일자, 국방부가 “북한 정권과 북한군이 우리의 적이라는 입장에는 변함이 없다”고 밝힌 것을 겨냥한 것으로 보인다.