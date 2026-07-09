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본문 요약

북한은 9일 최근 한·일 안보 협력이 강화하는 흐름과 관련해 "핵보유국의 눈앞에서 벌리는 적수국들의 무분별한 군사적 결탁 놀음은 스스로 멸망을 불러오는 어리석은 망동으로 될 뿐"이라고 밝혔다.

강 실장은 이를 두고 "군사 동맹 구축의 마지막 단계이며 군사 체계의 실질적 통합"이라며 "간과할 수 없는 것"이라고 말했다.

강 실장은 "일·한의 안보 협력은 곧 우리 공화국을 겨냥한 대결 공조이며 미국의 패권 전략에 편승하여 주변 나라들을 군사적으로 견제하기 위한 '3각 핵 공조체계' 구축의 일환"이라고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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북한, 한·일 안보협력에 “핵보유국 앞 무분별한 군사적 결탁, 멸망 부를 것”

입력 2026.07.09 10:40

  • 김병관 기자

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김정은 북한 국무위원장이 지난달 3일 새로 가동한 핵물질 생산공장에서 원심분리기 사이로 생산공장을 둘러보고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난달 3일 새로 가동한 핵물질 생산공장에서 원심분리기 사이로 생산공장을 둘러보고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한은 9일 최근 한·일 안보 협력이 강화하는 흐름과 관련해 “핵보유국의 눈앞에서 벌리는 적수국들의 무분별한 군사적 결탁 놀음은 스스로 멸망을 불러오는 어리석은 망동으로 될 뿐”이라고 밝혔다.

북한 조선중앙통신은 대적연구원 강철수 실장이 ‘멸망을 자초하는 위험천만한 군사적 결탁’ 제목의 논평을 내고 이같이 말했다고 보도했다. 대적연구원은 과거 통일전선부 소속이던 ‘조국통일연구원’이 이름을 바꾼 기관으로 추정된다.

강 실장은 최근 한·일 국방장관의 회담, 한국 공군이 자위대로부터 급유 지원을 받은 사례 등을 언급하고 이런 협력이 한·일 상호군수지원협정(ACSA)을 지향하고 있다고 주장했다.

강 실장은 이를 두고 “군사 동맹 구축의 마지막 단계이며 군사 체계의 실질적 통합”이라며 “간과할 수 없는 것”이라고 말했다.

강 실장은 “일·한의 안보 협력은 곧 우리 공화국을 겨냥한 대결 공조이며 미국의 패권 전략에 편승하여 주변 나라들을 군사적으로 견제하기 위한 ‘3각 핵 공조체계’ 구축의 일환”이라고 했다.

그러면서 “우리 공화국이 핵무력을 지속적으로 확대 강화하고 핵보유국 지위를 철저히 행사하는 것만이 조선반도와 지역의 평화와 안전을 수호하는 유일무이한 길”이라며 자신들이 꾀하는 핵무력 강화를 정당화했다.

강 실장은 또 “한국의 대결광들이 ‘조선 정권과 조선인민군은 적’이라는 도발적 망발을 거리낌 없이 내뱉으며 군비증강과 무력 현대화, 반공화국 침략 전쟁 연습 책동에 열을 올리고 있다”고 했다. 최근 이재명 정부 첫 국방백서에 주적 개념을 포함할지를 둘러싼 논란이 일자, 국방부가 “북한 정권과 북한군이 우리의 적이라는 입장에는 변함이 없다”고 밝힌 것을 겨냥한 것으로 보인다.

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