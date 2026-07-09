창간 80주년 경향신문

대구, 취약계층 ‘반려동물 의료비’ 지원···최대 20만원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구시는 '사회적약자 반려동물 의료비 지원사업'을 추진한다고 9일 밝혔다.

시는 이번 협약을 계기로 민·관이 함께하는 반려동물 의료복지 지원체계를 구축하고, 반려동물의 의료 사각지대 해소에도 도움이 될 것으로 기대한다.

박기환 대구시 경제국장은 "이번 사업이 취약계층의 반려동물 양육 부담을 덜고 반려동물의 건강 증진 및 유기동물 발생 예방에도 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 민간단체와 힘을 모아 시민과 동물이 함께 행복한 반려동물 친화도시를 만들어 나가겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구, 취약계층 ‘반려동물 의료비’ 지원···최대 20만원

입력 2026.07.09 10:56

수정 2026.07.09 11:02

펼치기/접기
  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
‘사회적약자 반려동물 의료비 지원사업’ 홍보물. 대구시 제공

‘사회적약자 반려동물 의료비 지원사업’ 홍보물. 대구시 제공

대구시는 ‘사회적약자 반려동물 의료비 지원사업’을 추진한다고 9일 밝혔다.

이 사업은 반려동물을 돌보면서도 경제 여건으로 적절한 치료를 받기 힘든 기초생활수급자의 부담을 덜고 반려동물의 건강과 복지 증진을 위해 추진된다.

지원 규모는 총 600마리로, 동물 등록이 완료된 반려견 또는 반려묘를 기르는 기초수급자면 지원받을 수 있다. 질병 예방과 치료, 수술 등에 소요되는 의료비의 80%가 지원된다.

1가구당 한 마리, 최대 20만원의 혜택을 받을 수 있다. 희망자는 오는 13일부터 2주간 주소지 관할 구·군 담당 부서 또는 행정복지센터를 통해 신청하면 된다.

앞서 대구시는 지난 8일 대한적십자사 대구지사, 대구시 수의사회와 함께 사업 추진을 위한 업무협약을 맺었다. 대구시 등은 반려동물 의료비 지원 및 의료서비스 제공, 체계적인 의료지원을 위한 정보 공유 및 전문인력 협력, 의료봉사 참여 홍보 등에 힘을 모으기로 했다.

시는 이번 협약을 계기로 민·관이 함께하는 반려동물 의료복지 지원체계를 구축하고, 반려동물의 의료 사각지대 해소에도 도움이 될 것으로 기대한다.

박기환 대구시 경제국장은 “이번 사업이 취약계층의 반려동물 양육 부담을 덜고 반려동물의 건강 증진 및 유기동물 발생 예방에도 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 민간단체와 힘을 모아 시민과 동물이 함께 행복한 반려동물 친화도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글