고수온에 취약한 강도다리 1552만마리···경북, 양식장 ‘이동병원’ 운영

경북도어업기술원은 고수온기 전후에 포항지역 강도다리 양식장을 찾아 어류의 건강 상태와 질병 발생 여부를 점검하는 ‘강도다리 합동 이동병원’을 운영한다고 9일 밝혔다.

경북지역 106개 양식장에서는 강도다리와 조피볼락, 넙치 등 2192만마리를 기르고 있다. 이 가운데 고수온에 취약한 강도다리는 1552만마리로 전체 양식어류의 약 71%를 차지한다. 강도다리는 넙치를 대체할 대표 양식어종이다.

경북지역의 고수온 피해액은 2019년 1억3500만원에서 2024년 31억여원으로 약 23배 늘었다. 지난해에는 역대 최장기간 고수온 특보가 이어졌지만 피해 양식장은 1곳에 그쳤다.

그러나 올여름 우리나라 주변 바다의 수온이 평년보다 1도 이상 높을 것으로 예상돼 냉수성 어종인 강도다리의 질병과 폐사 우려가 커지고 있다.

어업기술원은 국립수산과학원과 함께 포항지역 강도다리 양식장 10곳의 건강 상태와 질병 발생 여부를 점검했다. 고수온기가 끝난 뒤에도 양식장을 다시 찾아 피해 여부를 확인할 계획이다.

점검에는 국립수산과학원 병리연구과와 동해수산연구소 소속 수산생물 질병 전문가들이 참여한다. 전문가들은 현장에서 기생충 감염 여부를 검사하고 양식장별 관리 방법을 안내할 예정이다.

세균과 바이러스 등 감염성 질병은 정밀검사를 거쳐 확인하고, 혈액검사로 분석한 건강지표와 질병 관리 방법도 양식장별로 전달할 계획이다.

문성준 경북도 해양수산국장은 “고수온기에는 양식생물의 질병 발생 위험이 커지는 만큼 사전 점검과 신속한 진단이 중요하다”며 “전문기관과 협력해 양식어업인의 피해를 줄이겠다”고 말했다.