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[속보]경찰, 수사쇄신TF·내부비리수사대 신설…“장윤기 사건 재발 방지”

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본문 요약

경찰이 장윤기 사건 부실 수사 의혹이 경찰 조직 내 유착·비위 의혹으로 번지자 외부 인사 중심의 '경찰 수사 쇄신 TF'를 꾸린다.

국가수사본부장 직속 내부비리수사대도 신설하기로 했다.

경찰청은 9일 언론 공지를 통해 "경찰은 장윤기 사건과 관련해 유사 사례 재발을 방지하고 경찰 수사에 대한 더욱 엄격한 통제 방안 마련을 위해 망명 있는 외부 인사를 위원장으로 하는 '경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 TF'를 구성할 계획"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[속보]경찰, 수사쇄신TF·내부비리수사대 신설…“장윤기 사건 재발 방지”

입력 2026.07.09 11:37

수정 2026.07.09 11:45

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  • 김희진 기자

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경찰 마크. 김창길 기자

경찰 마크. 김창길 기자

경찰이 장윤기 사건 부실 수사 의혹이 경찰 조직 내 유착·비위 의혹으로 번지자 외부 인사 중심의 ‘경찰 수사 쇄신 TF(태스크포스)’를 꾸린다. 국가수사본부장 직속 내부비리수사대도 신설하기로 했다.

경찰청은 9일 언론 공지를 통해 “경찰은 장윤기 사건과 관련해 유사 사례 재발을 방지하고 경찰 수사에 대한 더욱 엄격한 통제 방안 마련을 위해 망명 있는 외부 인사를 위원장으로 하는 ‘경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 TF’를 구성할 계획”이라고 밝혔다.

TF는 위원장뿐 아니라 과반수 위원을 외부인사로 구성한다는 방침이다. TF는 전국 경찰관서를 대상으로 유사 사건에 대한 전수조사를 하고 경찰 수사 제도 전반에 대한 검토 및 신뢰 제고 방안을 마련하기로 했다.

경찰은 TF와 별도로 경찰청에 국가수사본부장 직속 내부비리수사대도 신설한다. 이를 통해 수사 비위에 엄정 대응하겠다고 경찰청은 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 오는 10일 귀국 직후 경찰 지휘부 화상회의를 열고 지휘부의 의지를 표명하고 일선 경찰관들의 동참을 당부할 예정이다. 유 직무대행은 장윤기 사건으로 인한 국민적 관심과 우려를 고려해 미국 출장 일정을 앞당겨 10일 조기 귀국하기로 했다.

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