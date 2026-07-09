이 대통령, IMF 한국 성장률 1.9→2.6% 상향에…“주요국 중 가장 높은 수준”

“좋은 소식이지만, 아직 국민 체감 어렵다는 것 또한 잘 알아”

이재명 대통령은 9일 국제통화기금(IMF)이 올해 한국 경제성장률 전망치를 기존 1.9%에서 2.6%로 상향한 데 대해 “분명 좋은 소식임엔 틀림없지만 아직 국민들께서 체감하기 어렵다는 것 또한 잘 알고 있다”고 밝혔다.

몽골을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 엑스에 “국제통화기금(IMF)이 올해 한국 경제 성장률을 2.6%로 전망했다”며 “이는 지난 4월에 전망한 수치 대비 0.7%포인트 상향된 것으로 발표 대상 30개국 가운데 가장 큰 상승폭”이라고 적었다.

이 대통령은 “반면 올해 세계경제 성장률 전망은 지난 4월보다 0.1% 포인트 내린 3.0%로 하향 조정됐다”며 “IMF는 한국의 내년 경제성장률 역시 0.4%포인트 상향된 2.5%로 전망했는데, 주요 선진국 가운데 가장 높은 수준”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “높은 중동 에너지 수입 의존에도 불구하고 반도체와 인공지능(AI) 하드웨어 수출호조가 우리 경제의 성장률 전망을 끌어올렸다”고 했다.

이 대통령은 “높은 경제성장률이 현실이 되고, 성장의 과실이 모든 국민에게 골고루 돌아가는 ‘모두의 성장’으로 이어질 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.