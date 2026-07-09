경찰, AI 탐지 프로그램으로 성착취물 대응···수사 속도 ‘320→3시간’ 획기적 단축

경찰이 인공지능(AI) 기술을 활용한 성착취물 탐지 프로그램을 개발해 수사에 활용한다. 성착취물 판독 등 수사 속도를 획기적으로 끌어올려 디지털 성범죄 대응 효과를 높일 것으로 전망된다.

경찰청 국가수사본부는 9일 AI 기술을 활용한 ‘성착취물 탐지 및 증거서류 작성 자동화 프로그램’ 자체 개발을 완료해 전국 시·도경찰청과 경찰서 수사관들을 대상으로 배포했다고 밝혔다.

이 프로그램은 경찰이 확보한 디지털 증거물 내 사람의 신체 노출을 신속하고 정확하게 식별한 뒤 탐지 결과를 확률값으로 제공한다. 이미지나 영상 파일에서 특정 개체를 탐지하는 AI 기술과 사용자가 원하는 파일을 밀리초 단위로 찾아내는 백신 프로그램의 초고속 검색 기술을 결합해 제작한 결과다.

경찰 수사관은 프로그램을 통해 판독 부담을 크게 줄인 채 성착취물 여부를 최종 판단할 수 있다. 또 프로그램이 증거문서 형태로 자동 작성해주는 기능도 갖춰 수사관이 판독 결과를 일일이 정리하는 절차도 간소화할 수 있게 됐다. 기존에 403시간 분량 동영상 4215개(890기가바이트)를 탐색해 성착취물 여부를 판단하고 증거문서 형태로 작성하는 작업에 320시간이 걸렸다면, 프로그램 활용 시 3시간 만에 마쳤다고 경찰은 설명했다.

경찰은 지난해 12월 ‘홈캠’으로 불리며 가정집 등에 설치된 IP(인터넷 프로토콜) 카메라 12만여대를 해킹해 성착취물 수백개를 제작·판매한 피의자들을 수사하는 과정에서 이 프로그램을 개발했다. 당시 방대한 압수물에서 핵심 증거를 추려 혐의를 입증하는 과정에서 프로그램의 실효성을 입증했다. 경찰은 이후 현장 수요 부서의 요구사항 등을 반영해 보강 및 테스트를 거쳐 전국 경찰관서에 배포했다.

경찰은 이러한 수사 속도 개선이 성착취물의 추가 유포 위험을 조기에 차단해 피해자 중심의 실질적 보호 조치를 실현하는 데 크게 이바지할 것으로 기대한다고 밝혔다. 현장 수사관들 사이에선 “시급을 다투는 업무환경 속에서 증거 확보의 최적 시간을 지키는 강력한 무기가 될 것”이라는 기대감도 있다고 전했다.

경찰청은 사용 현장 의견을 꾸준히 수렴해 탐지 정확도와 프로그램 기능을 현장 맞춤형으로 개선·보완해 나갈 계획이다. 박우현 경찰청 사이버수사심의관은 “성착취물 제작 및 유포 범죄는 평범한 시민의 삶을 송두리째 파괴하는 중대한 범죄”라며 “이번 프로그램 배포를 통해 방대한 증거 분석 등 수사 속도를 획기적으로 높이게 된 만큼 날로 진화하는 디지털 성범죄를 끝까지 추적해 가해자를 엄벌하겠다”고 밝혔다.