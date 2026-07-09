인간이 버린 플라스틱, 바다 2000m 아래까지…심해 생물 몸속 축적

인간이 버린 플라스틱이 수심 2000m가 넘는 심해 생물 몸속에까지 축적된 것으로 나타났다. 사람의 손길이 닿지 않는 심해까지 플라스틱 오염이 확산했다는 의미다.

9일 한국생명공학연구원(생명연)과 한국해양과학기술원(KIOST) 공동 연구팀은 남서태평양과 인도양 심해 열수분출공에 서식하는 소라류와 홍합류를 분석한 결과 조사한 개체의 92%에서 미세플라스틱이 검출됐다고 밝혔다.

미세플라스틱은 플라스틱 폐기물이 잘게 부서져 만들어진 5㎜ 이하 입자로, 매년 1100만t 이상이 바다로 유입되는 것으로 추정된다.

열수분출공은 심해 바닥에서 뜨거운 열수가 솟아나는 곳으로, 햇빛 없이도 다양한 생물이 살아가는 독특한 생태계다. 연구팀은 그동안 거의 연구되지 않았던 열수분출공 생태계의 미세플라스틱 오염 실태를 조사했다.

연구 결과, 조사 대상 생물 대부분(92%)에서 미세플라스틱이 확인됐다. 개체당 평균 3.42개의 미세플라스틱 입자가 발견됐다. 가장 많이 검출된 플라스틱은 생활용품과 포장재 등에 널리 쓰이는 폴리스티렌이었다.

지역별 차이도 확인됐다. 인도양에서 채집한 생물은 남서태평양 생물보다 체중 대비 미세플라스틱 농도가 최대 14.7배 높게 나타났다. 연구진은 주변 지역의 플라스틱 배출 규모와 해류를 통한 장거리 이동 등이 영향을 미친 것으로 분석했다.

생물의 먹이 습성에 따라 미세플라스틱이 몸속에 쌓이는 양상도 달랐다. 해저의 미생물을 긁어 먹는 소라류는 장과 소화기관에 미세플라스틱이 집중됐다. 반면 바닷물을 걸러 먹는 홍합류는 몸 전체 조직에 비교적 고르게 분포했다.

연구팀은 이번 연구가 태평양과 인도양의 심해 열수분출공 생태계를 비교해 미세플라스틱 축적 특성과 원인을 규명한 세계 최초의 사례라고 설명했다.

연구책임자인 김세주 생명연 박사는 “세계에서 가장 깊은 마리아나 해구와 북극 눈에서도 미세플라스틱이 발견될 만큼 플라스틱 오염은 이제 인간의 손길이 닿지 않는 심해까지 확산하고 있다”며 “이번 연구는 심해 열수분출공도 예외가 아님을 확인한 것으로, 향후 심해 환경 모니터링과 보전 정책 마련에 중요한 기초자료가 될 것”이라고 했다.