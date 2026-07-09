심해 2000m에서도 못 피한 미세플라스틱…태평양보다 인도양에 많았다

한국 연구진, 국제학술지 ‘워터 리서치’ 발표 달팽이는 소화기관에서…홍합은 온몸서 발견

연구 해역 개요도

국내 연구진이 수심 2000ｍ 심해에 사는 생물을 분석해 태평양보다 인도양에 미세플라스틱이 더 많이 가라앉아 있다는 사실을 세계 최초로 규명했다. 미세플라스틱은 바다에 유입된 큰 플라스틱 폐기물이 햇빛·파도 때문에 부서져 생긴 5㎜ 이하의 조각이다. 연구진은 급격히 산업화하고 있는 남아시아·동아프리카에서 다량의 플라스틱 쓰레기가 흘러들고 있는 현상이 인도양을 오염시키고 있다고 분석했다.

한국생명공학연구원 김세주·정진영 박사팀은 한국해양과학기술원 연구팀과 함께 태평양 북피지 분지와 중앙 인도양 해령의 ‘열수분출공’ 근처에서 각각 채집한 해양 생물의 몸속 미세플라스틱 특징을 분석해 9일 발표했다. 해당 연구 결과는 국제학술지 ‘워터 리서치’에 실렸다. 서로 다른 대양의 심해 미세플라스틱 오염 양상을 비교한 연구는 이번이 세계 최초다.

열수분출공이란 지각 틈으로 흘러든 심해의 바닷물이 뜨거운 마그마에 데워져 솟구치는 곳이다. 분출되는 바닷물에는 생태계 형성에 필요한 화학 물질이 다량 함유돼 있다. 이 때문에 열수분출공 주변에서는 햇빛 없이도 다양한 생물이 산다.

연구진은 태평양과 인도양 해저 2000ｍ 이상의 열수분출공 근처에 사는 심해 달팽이와 홍합을 총 12개체 채집해 분석했다. 그랬더니 채집한 생물의 92%에서 미세플라스틱이 나왔다.

주목되는 점은 태평양보다 인도양의 미세플라스틱 오염이 심했다는 점이다. 연구진에 따르면 인도양에서 채집된 생물은 태평양 생물보다 체중 대비 미세플라스틱 농도가 최대 14.7배나 높았다.

연구진은 “급격한 산업화가 진행 중인 (인도양 근처) 남아시아와 동아프리카에서 플라스틱 폐기물이 유입되는 것이 원인으로 보인다”고 분석했다. 실제로 인도양 심해에서 채집된 생물에게서는 인도 등 남아시아의 섬유·수지 산업 지대에서 많이 배출되는 플라스틱 ‘아크릴로니트릴’이 다량 검출됐다.

연구진은 몸속 구조에 따라 미세플라스틱이 발견되는 부위가 다르다는 점도 발견했다. 달팽이는 주로 소화기관에서, 홍합은 몸 전체에서 미세플라스틱이 확인됐다. 달팽이에게는 장에 들어온 물질이 근육 등 다른 부위로 퍼지지 않게 하는 해부학적 특징이 있다. 반면 홍합은 먹이를 바닷물과 함께 온몸으로 순환시키는 ‘여과 섭식’을 한다.

김세주 박사는 “이번 연구는 플라스틱으로 인한 오염이 심해까지 확산하고 있다는 점을 보여준 것”이라며 “향후 심해 환경 모니터링과 보건 정책을 마련하는 데 기초자료가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.