인권위, ‘성희롱 시정권고 사례집’ 발간…“2차 피해 예방 노력 필요”

지역의 한 언론사 회장이 채용 면접 과정에서 지원자에게 부적절한 성적 발언을 하고 사적인 술자리를 요구했다가, 이를 거절당하자 합격을 번복했던 사건이 국가인권위원회의 성희롱 시정 권고 사례로 꼽혔다.

당시 회장 A씨는 전화 면접에서 지원자 B씨에게 결혼 계획을 묻거나 “슬림한 복장으로 오라”고 요구하고, 대면 면접에서는 용모 확인을 이유로 일으켜 세우거나 손을 잡고 몸을 밀착하는 등의 행위를 했다.

A씨는 “친근감의 표시였다”고 부인했으나, 인권위는 A씨가 자신의 직위를 이용해 취업준비생인 B씨에게 고용상 불이익을 주고 고용 환경을 악화시켰다고 판단했다. 이에 인권위는 A씨에게 손해배상금 200만 원 지급과 특별인권교육 수강을 권고한 바 있다.

국가인권위원회는 이러한 사례들을 포함해, 2024년 1월부터 2025년 12월까지 시정 권고한 성희롱 사례 20건을 모아 ‘성희롱 시정권고 사례집’ 제12집을 발간했다고 9일 밝혔다.

인권위에 따르면 성희롱 진정사건 접수는 2005년부터 꾸준히 증가하고 있다. 특히 2017년 이후 뚜렷한 증가세를 보이며 지난해에는 300건을 크게 상회하기도 했다. 최근에는 초기 성희롱 피해뿐만 아니라 사건 처리와 회복 과정에서 정신적·경제적 피해, 집단 따돌림이나 폭행·폭언 등 ‘2차 피해’를 호소하는 경우도 꾸준히 증가하는 추세다.

인권위는 “성희롱은 직장 내 위계질서 또는 권력의 불균형에서 발생하는 성차별의 문제”라며 “피해자의 일상 회복과 노동권 보장을 위해 2차 피해를 막기 위한 적극적인 노력이 요구된다”고 밝혔다.

아울러 인권위는 이번 사례집과 함께 지난 2015년부터 2024년까지 10년간의 주요 성차별 진정사건을 심층 분석한 ‘성차별 진정사건 결정례 평석집’도 발간했다.

사례집과 평석집은 국가인권위원회 홈페이지에서 다운로드할 수 있다.