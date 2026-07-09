‘쓰레기에서 수소 뽑는다’…현대차, 청주서 ‘순환경제’ 첫 시동

현대자동차그룹이 충북 청주시에 자원순환형 청정 수소 생산 및 충전 복합시설을 구축하고 친환경 수소 생태계 조성에 나섰다. 다른 지역에서 수소를 운반해오는 방식에서 벗어나 지역 내 폐기물로 수소를 만들어 바로 소비하는 이른바 ‘수소 지산지소’ 모델을 시작한 것이다.

현대차그룹은 9일 충북 청주시 공공하수처리장 부지에서 ‘HTWO ENERGY 청주’ 준공식을 열었다. 행사에는 서강현 현대차그룹 사장과 이호현 기후에너지환경부 차관, 신용한 충북지사, 이장섭 청주시장 등이 참석했다.

이번에 문을 연 시설은 현대차그룹이 직접 운영하는 첫 번째 자원순환형 수소 생산·충전 복합사업장이다. 청주 지역에서 발생하는 하수 슬러지 폐기물 처리 과정에서 나오는 바이오가스를 정제해 청정 수소를 추출하는 방식으로 운영된다. 수소 운반과 저장 과정에서 발생하는 유통 비용을 줄여 경제성을 확보할 수 있고 지역의 수소 자원 독립성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

시설 내에는 바이오가스를 정제하는 고질화 설비와 수소추출설비, 고압 압축기 등이 가동된다. 현재 이곳에서는 하루 평균 약 500㎏의 수소를 생산할 수 있다. 수소전기승용차 넥쏘 기준으로 약 100대를 충전할 수 있는 양이다. 현대차그룹은 청주시의 유기성 폐기물 처리 계획과 연계해 오는 2030년까지 하루 생산량을 2t 규모로 확대할 계획이다. 이곳에서 생산된 수소는 전량 충북과 청주 지역에 공급되어 친환경 에너지 체제 전환을 이끈다.

현대차그룹은 청주 거점을 시작으로 국내외에서 자원순환형 수소 생산 프로젝트를 확대해 나갈 방침이다. 해외에서도 인도네시아와 홍콩 등 현지 시장 맞춤형 수소 생태계 구축을 추진하고 있다. 서강현 사장은 “HTWO ENERGY 청주는 지역 폐자원을 청정 에너지로 전환해 다시 지역 내에서 소비하는 순환경제 모델의 모범 사례”라며 “이를 계기로 지역자립형 수소생산 모델을 글로벌 시장으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.