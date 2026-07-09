유치원 교사들이 직접 앱 개발···부산시교육청, 자료 개발 확대 추진

부산 영도구의 한 유치원에서 교사들이 직접 인공지능(AI) 프로그램을 개발해 수업에 적용한 사례가 부산 전 지역으로 확대된다.

부산시교육청은 AI 기술인 ‘바이브 코딩’을 유아교육에 도입하고, 교사가 교육자료를 개발하고 공유하는 방식을 지역 전체 유치원으로 확대 적용할 예정이라고 9일 밝혔다. 바이브 코딩은 사람이 자연어로 말하면 그 내용을 AI가 코딩해 프로그램이나 애플리케이션(앱)을 만들어주는 방식을 뜻한다.

이번 확대 조치는 지난 3월 연구학교로 지정된 영도구 영일유치원의 성공적인 운영 성과를 바탕으로 마련됐다. 이 유치원 교사들은 AI와의 대화(바이브 코딩)를 통해 유아용 문해력 향상 앱인 ‘글자친구’와 유치원생 편의 지원을 위한 ‘하원관리시스템’ 등을 개발해 교육 현장에 적용했다.

‘글자친구’는 유아의 음성을 문자로 바꿔 제시해 소리와 글자의 이해를 돕고, 자신의 생각과 경험을 문자로 표현할 수 있도록 돕는 앱이다. ‘하원관리시스템’은 아이들의 귀가 정보를 유치원 교사와 직원들이 실시간 공유해 행정 업무 효율성을 대폭 높였다.

부산교육청은 영일유치원의 사례가 단순히 디지털 교육자료를 제작한 것을 넘어, 교사가 교실 환경과 교육 콘텐츠를 직접 설계해 유아들의 창의력과 문제해결력을 기르는 데 기여한 것으로 판단한다.

김석준 부산교육감은 “현장의 창의적인 실천이 부산 전역의 미래형 유아교육 모델로 확산할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.