iM금융그룹, ‘청년 인재 양성 프로젝트’ 발대식 성공 개최

iM금융그룹은 지난 8일 대구 북구 iM뱅크 제2본점에서 ‘제4회 청년 인재 양성 프로젝트’ 경진대회 발대식을 성공적으로 개최했다고 9일 밝혔다.

이 경진대회는 디지털 금융 시대를 선도할 우수 인재를 양성하고 청년들에게 도전과 성장의 기회를 주기 위한 iM금융그룹의 대표 프로그램이다. 금융감독원의 후원으로 개최된다.

전국 대학(원)생 및 미취업 청년을 대상으로 한 이번 경진대회에 370여명(200여개팀)이 참가 접수를 마쳤다고 iM금융그룹 측은 밝혔다.

참가자들은 발대식을 시작으로 전문교육을 받은 후 인공지능(AI) 에이전틱 코딩, 환경·사회·지배구조(ESG) 금융 등 실무 위주의 연구 프로젝트를 수행하게 된다. iM금융그룹 소속 실무자들이 참가자들의 멘토로서 도움을 줄 예정이다.

각 팀들은 ‘디지털 기술로 금융을 더 편리하게’, ‘친환경·상생·포용으로 지속가능한 모두를 위한 금융’ 등 2가지 주제로 인공지능(AI) 에이전트를 활용해 실제 작동하는 금융 서비스를 구현하는 과제를 풀어내야한다.

수상자들은 올해 9월로 예정된 최종 발표회에서 가려질 예정이다. 대상 1000만원, 최우수상 500만원, 우수상 300만원, 장려상(2팀) 각 300만원의 상금이 수여된다.

대상과 최우수 및 우수상 수상팀에게는 해외연수 기회도 주어진다. 또한 수상자 전원은 iM금융그룹 금융 계열사 입사 지원 시 우대 혜택을 받게 된다. 올해는 금융소비자 보호 측면이 뛰어난 팀에게 ‘금융소비자 보호 특별상’도 준다.

한편 경진대회 발대식에는 황병우 iM금융그룹 회장과 강정훈 iM뱅크 은행장, 이찬진 금융감독원장, 양금희 경북도 경제부지사, 박윤경 대구상공회의소 회장, 지역 대학 총장 등이 참석했다.

iM금융그룹은 발대식에 이어 ‘스타트업 CEO 간담회’를 열고 생산적 금융 실현을 위한 현장 목소리를 청취했다.

이 자리에는 iM금융그룹의 핀테크 육성 프로그램인 ‘피움랩’ 등에 소속된 스타트업 대표들과 이찬진 금융감독원장이 참석했다. 이들은 망분리 규제 완화와 AI 기술 실증, 청년 인재 육성 등 다양한 주제로 의견을 나눴다.

황병우 회장은 “본 경진대회가 대한민국의 디지털 금융 시대를 이끌어 갈 혁신적인 인재를 양성하는 중요한 발판이 되기를 기대한다”며 “기술과 창의성이 금융소비자를 향할 때 진정한 혁신이 완성되는 만큼 iM금융그룹도 청년들의 도전과 함께 새로운 미래를 향한 발걸음을 함께하겠다”고 말했다.