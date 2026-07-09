경북 봉화 석포제련소 불 2시간여 만에 진화···인명피해 없어

경북 봉화 석포제련소에서 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령하고 2시간여 만에 큰 불길을 잡았다. 인명피해와 인근 마을로의 유해물질 유출은 없는 것으로 파악됐다.

9일 경북소방본부 등에 따르면 이날 낮 12시36분쯤 봉화군 석포면 석포제련소 내 황산 제조시설에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

소방당국은 소방관 등 60여명과 장비 34대를 투입해 화재 발생 2시간16분 만인 오후 2시52분쯤 큰 불길을 잡았다. 현재 남은 불을 끄고 있다.

이 불로 대기오염 방지시설인 집진시설 일부가 탔다. 인명피해는 발생하지 않았으며 인근 마을로 유독가스 등 유해물질이 유출된 정황도 확인되지 않았다.

불은 황산 제조 과정에서 발생하는 먼지 등을 거르는 대기집진시설에서 시작된 것으로 파악됐다.

봉화군은 화재 직후 인근 주민에게 사고 지점에서 떨어진 곳으로 대피하고 주변을 지나는 차량은 우회해 달라는 재난문자를 보냈다.

대구지방환경청도 직원을 현장에 보내 유해화학물질 유출 여부를 확인하고 있다.

경찰과 소방당국은 불을 모두 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.