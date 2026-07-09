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오늘의 부고-이연숙 전 정무제2장관 별세

입력 2026.07.09 15:32

수정 2026.07.09 15:47

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■한장호씨 별세, 승백 한림대 체육학과 교수·승헌 농협중앙회 강원본부 경제지원단 팀장 부친상, 최희경 NH농협은행 춘천시청출장소 계장 시부상=9일 호반병원. 발인 11일 (033)252-0046

■한장호씨 별세, 승백 한림대 체육학과 교수·승헌 농협중앙회 강원본부 경제지원단 팀장 부친상, 최희경 NH농협은행 춘천시청출장소 계장 시부상=9일 호반병원. 발인 11일 (033)252-0046

■천호종 가톨릭대 서울성모병원 심뇌혈관병원장 겸 영상의학과 교수 별세=8일 서울성모병원. 발인 10일 (02)2258-5940

■이연숙 전 정무제2장관·제16대 국회의원·전 여성단체협의회 명예회장 별세, 이승연 이승연몬테소리영어교육연구소장·지연 한양여대 교수 모친상, 김규동 전 숙명여대 교수·정종원 전 코스모 신소재 감사 장모상=9일 서울 한양대병원. 발인 11일 (02)2290-9442

■남춘자씨 별세, 박승균·보균·성균·시영·금순·정순씨 모친상, 한영희·고명숙·박필남씨 시모상, 구성서 아시아투데이 전국부 수도권본부 부장·윤광수씨 장모상=8일 정선장례식장. 발인 10일 오전 10시 (033)562-4444

■최정자씨 별세, 안상준 프로야구 울산 웨일즈 코치 모친상=9일, 부산시민장례식장. 발인 11일 오전 9시 (051)636-4444

■이소희씨 별세, 박근우 녹색경제신문 전문위원 부인상, 박현진·현수씨 모친상=9일 아주대병원. 발인 11일 오전 6시 (031)219-6654

■천호종 가톨릭대 서울성모병원 심뇌혈관병원장 겸 영상의학과 교수 별세=8일 서울성모병원. 발인 10일 (02)2258-5940

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