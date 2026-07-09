포스코·KB국민은행, 철강업 생태계 상생 위한 ‘공급망 금융’ 체계 구축한다

플랫폼 내 대출 연동해 원스톱 금융 서비스

포스코가 KB국민은행과 손잡고 철강 산업 생태계 내 기업과 상생을 위한 ‘공급망 금융’ 서비스를 도입한다.

포스코는 9일 서울 강남구 포스코센터에서 KB국민은행과 공급망 금융 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번에 도입하는 ‘공급망 금융’은 제품 생산부터 유통까지 공급망에 참여하는 기업들과 금융기관을 연계해 자금 유동성을 높이는 금융 시스템이다. 대금 회수 시차나 담보 부족으로 자금 조달에 어려움을 겪는 고객사의 자금 순환을 돕는 상생형 모델이라 할 수 있다.

이번 협약을 통해 양사는 연내 공식 오픈을 목표로 주문·출하 통합 플랫폼 ‘마이 포스코’ 내에 KB국민은행 대출 프로그램을 직접 연동하는 시스템 개발에 착수한다.

개발이 완료되면 고객사들은 상품 가입 이후에 플랫폼 안에서 대출 신청부터 실행까지 원스톱으로 편리하게 처리할 수 있게 된다. 고객사는 가산금리를 최소화한 업계 최저 수준의 우대금리 혜택을 받아 철강 경기 불황 장기화 속에서 실질적인 유동성 확보와 금융 비용 절감 효과를 누릴 수 있다고 포스코는 설명했다.

KB국민은행은 철강 산업 공급망 전반의 상생을 지원하는 선도적인 금융 모델을 구축하고, 예금·환전 등 교차 판매를 통한 비즈니스 시너지를 창출하기 위해 이번 협약에 적극적으로 동참했다.

포스코와 KB국민은행은 연내 관련 시스템 구축을 차질 없이 완료하고, 고객사를 대상으로 공동 설명회를 개최해 구체적인 금융 혜택과 지원 프로그램을 안내할 예정이다.

이희근 포스코 사장은 “이번 협약은 단순한 금융 협력을 넘어, 고객사와 함께 성장하는 포스코 고유의 ‘상생 협력 모델’을 한 단계 더 격상시키는 중요한 이정표”라며 “이번 협력이 대한민국의 제조업과 금융업이 손잡고 만들어낸 가장 모범적이고 대표적인 상생 사례로 기록되기를 기대한다”고 밝혔다.