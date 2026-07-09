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본문 요약

행정안전부는 9일 오후 중앙재난안전상황실에서 11개 중앙부처·9개 시도와 함께 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 호우 대처 상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 회의는 전날부터 충청권과 전북 지역 등에 많은 비가 내려 크고 작은 피해가 발생한 데 이어 수도권과 강원도를 중심으로 10일까지 강한 비가 이어질 것으로 전망됨에 따라 마련됐다.

윤호중 중대본부장은 집중호우로 인해 산사태·홍수 경보가 발령된 지역을 중심으로 추가 피해가 발생하지 않도록 현장 예찰과 점검을 강화해 줄 것을 주문했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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내일까지 강한 비···중대본 “범정부 대응태세 강화”

입력 2026.07.09 16:18

  • 노도현 기자

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9일 홍수 경보 심각단계가 발령된 경북 문경시 영순면 김용리 논밭이 수위가 오른 영강 강물에 침수돼 있다. 연합뉴스

9일 홍수 경보 심각단계가 발령된 경북 문경시 영순면 김용리 논밭이 수위가 오른 영강 강물에 침수돼 있다. 연합뉴스

행정안전부는 9일 오후 중앙재난안전상황실에서 11개 중앙부처·9개 시도와 함께 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 호우 대처 상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 회의는 전날부터 충청권과 전북 지역 등에 많은 비가 내려 크고 작은 피해가 발생한 데 이어 수도권과 강원도를 중심으로 10일까지 강한 비가 이어질 것으로 전망됨에 따라 마련됐다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 집중호우로 인해 산사태·홍수 경보가 발령된 지역을 중심으로 추가 피해가 발생하지 않도록 현장 예찰과 점검을 강화해 줄 것을 주문했다. 또한 하천변 산책로, 지하차도 등 침수우려지역을 철저히 모니터링하고, 위험 징후가 관측되면 경찰 등과 긴밀히 협력해 지체 없이 사전통제를 실시하도록 했다.

경기 북부에 집중호우가 예보된 만큼 황강댐 방류 상황을 실시간으로 확인하고, 임진강 하류 지역 주민 안전 확보를 위한 상황전파체계를 더욱 강화할 것도 주문했다.

아울러 산사태 발생 위험에 대비해 선제적 대피체계를 가동하고, 자력 대피가 어려운 고령자 등은 주민대피지원단을 활용해 안전하게 대피시킬 것을 당부했다. 대피 후에도 구호 지원까지 세심하게 살피고, 안전이 확인된 뒤 복귀할 수 있도록 철저한 관리도 요청했다.

재난문자·마을방송 등 가용매체를 활용해 기상정보와 통제상황을 신속하게 안내하고 외출 자제, 해안가·하천변 접근 금지 등 국민행동요령을 적극 홍보해 줄 것도 관계기관에 당부했다.

윤 본부장은 “모든 관계부처와 지방정부는 인명 및 재산피해 최소화를 위해 중대본을 중심으로 범정부 대응태세를 강화하고, 위험지역 주민에 대한 사전대피에 만전을 기해 달라”고 말했다. 그는 “특히 빗물받이, 우수관로 등이 막혀서 피해가 발생하는 일이 없도록 반복적으로 점검하고 정비해 주시길 바란다”고 했다.

윤 본부장은 “국민들께서도 강하고 많은 비가 내리는 만큼 산사태·하천변·지하공간 위험지역 등 위험한 곳에는 접근하지 말아달라”고 말했다.

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