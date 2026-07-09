신라면, 뉴욕에서 팬케이크로 재탄생

농심 신라면이 미국 뉴욕에서 팬케이크로 재탄생한다.

농심은 10주년을 맞은 뉴욕의 한식당 ‘아토보이(Atoboy)’와 협업해 7월 한 달 동안 신라면을 활용한 ‘신라면 팬케이크’를 선보인다고 9일 밝혔다. 이 메뉴는 신라면의 매콤함과 아토보이의 독창적인 레시피를 결합해 한국의 전을 재해석했다. 잘 삶은 신라면 면을 팬에 납작하게 구워 바삭한 식감을 살렸고, 신라면으로 감칠맛을 입힌 새우와 고소한 체다치즈를 토핑으로 얹었다.

2016년 문을 연 아토보이는 한국의 ‘반찬 문화’를 현대적으로 재해석한 요리를 내놔 현지에서 인기가 있는 식당이다. 미쉐린 가이드 2스타를 획득하고, 지난해 ‘북미 50 베스트 레스토랑’ 1위에 오른 파인 다이닝 ‘아토믹스(Atomix)’의 출발점이 된 곳이다. 농심은 오는 28일 뉴욕 라디오파크에서 열리는 아토보이 10주년 기념행사에도 참가해 신라면 분식 부스를 운영할 예정이다.

또한 농심은 지난 7일부터 다음달 22일까지 문화체육관광부 산하 뉴욕한국문화원과 협업해 문화원에 마련한 한국식 PC방 콘셉트의 ‘신라면 분식’을 운영한다. 게임을 하면서 라면과 과자를 함께 즐기는 한국의 PC방 문화를 현지에 소개하기 위해 기획했다.

농심은 행사장에 신라면컵과 과자 ‘빵부장’을 상시 전시한다. 행사 기간 중 문화원에서 열릴 영화제와 K-팝 팬 페스티벌 등 관람객이 집중되는 행사에 맞춰 시식 행사도 할 예정이다.

농심 관계자는 “앞으로도 현지 마케팅과 소비자 접점 확대를 통해 전 세계 소비자들에게 K-푸드 대표주자 농심의 위상을 강화하겠다”고 밝혔다.