[속보]국토부, ‘반도체 클러스터’ 광주 군공항 부지 일대 토허제 지정…14일부터 효력

국토교통부가 광주 군공항 부지와 인근 지역을 토지거래허가구역(토허구역)으로 지정했다. 광주 군공항 부지는 정부의 3대 메가프로젝트 중 하나인 호남권 반도체 클러스터가 들어설 곳이다.

국토부와 전남광주통합특별시는 9일 중앙도시계획위원회 심의를 거쳐 호남 반도체 첨단국가산단 사업 예정지 총 364㎞를 토허구역으로 지정한다고 밝혔다.

토허구역으로 지정된 일대는 광주 군공항 부지와 그 인근 지역으로 광산구, 동구, 서구, 남구, 북구, 나주시, 장성군, 화순군 일대가 포함됐다. 토허구역 지정 기간은 14일부터 2028년 7월13일까지 2년간이다.

국토부는 지난 6일 광주 군공항 부지가 호남권 반도체 클러스터 부지로 확정된 직후부터 이 지역에 대한 토지거래허가구역 지정을 검토해왔다. 인근 땅값이 지나치게 오를 수 있다고 봤기 때문이다. 국토부는 대형 국책사업이나 개발사업으로 투기 우려가 있는 지역을 토지거래허가구역으로 지정해왔다.

토지거래허가구역에서는 용도지역별로 일정 면적이 넘는 땅을 거래할 때 지방자치단체체장의 허가를 받아야 한다. 허가를 받은 뒤에는 정해진 목적대로 일정 기간 땅을 실제로 이용해야 하는 의무가 부과된다. 실수요 목적이 아닌 투기성 거래는 사실상 차단된다.