모니터 사양 따라 게임 승률이 달라진다고?···LG디스플레이 “주사율 높을수록 승률 상승”

모니터 주사율이 높을수록 게임을 잘할 수 있다는 분석 결과가 나왔다.

LG디스플레이는 게이밍 모니터의 주사율이 실제 게임 수행능력에 미치는 영향에 관한 논문을 국제 학회에 발표했다고 9일 밝혔다. 실험 결과 1초당 화면이 깜박이는 빈도가 높은 고주사율 모니터를 사용한 게이머의 경우 반응 속도와 정확도 향상을 경험했으며, 게임에서의 승률까지도 상승한 것으로 나타났다.

LG디스플레이의 논문 ‘주사율이 FPS(1인칭 슈팅게임) 게임 수행능력에 미치는 영향 분석’에 따르면 주사율이 높은 모니터를 사용할수록 게이머가 움직이는 화면에서 피사체를 식별하는 능력이 올라갔고 반응 속도와 정확도도 향상됐다.

이번 실험은 성인 일반 게이머 31명을 대상으로 한 블라인드 테스트로 진행됐다. 참가자들은 FPS 게임을 하는 과정에서 60헤르츠(㎐)·240Hz·360Hz·480Hz 등 4가지 주사율을 무작위로 체험했다. 연구팀은 이어 참가자들의 히트 스코어(타격 수), 이벤트 인터벌 타임(발생부터 제거까지 걸린 시간) 등 정량 지표를 측정했다. 정성 지표인 화면 전환 부드러움, 타깃 추적 용이성, 전반적 선호도 등도 조사했다.

그 결과 히트 스코어의 경우 최저 단계인 60㎐ 대비 최고 단계인 480㎐에서 승률이 38% 개선되는 것으로 나타났다. 정성적 만족도 역시 상승했다. 게이머들은 주사율이 높을수록 화면이 더 부드럽고, 움직이는 표적을 더 쉽게 추적할 수 있다고 평가했다.

LG디스플레이는 고주사율 기반인 유기발광다이오드(OLED) 모니터 특성이 게임 수행능력에도 영향을 미쳤다고 설명했다. 주사율이 높을수록 입력 지연(인풋랙)이나 잔상(모션 블러)이 줄어드는 효과가 있다.

LG디스플레이는 이번 연구 결과를 바탕으로 고주사율 게이밍 OLED 제품 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

LG디스플레이는 지난 5월 세계 최고 주사율을 기록한 ‘27인치 540/720Hz (DFR) OLED’ 패널을 개발하고 세계 최고 권위인 SID(국제정보 디스플레이 학회)에서 ‘올해의 디스플레이’를 수상하기도 했다.