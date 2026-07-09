“3000년 만에 중동 평화” 선언 2주 만에 “휴전 끝”···모순 발언 반복하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전이 “끝났다”고 선언하더니 공습 재개를 지시했다. 트럼프 대통령은 개전 초기부터 이어진 오락가락 발언을 이번에도 반복했다.

뉴욕타임스(NYT)는 8일(현지시간) 트럼프 대통령이 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 이란과 체결한 양해각서(MOU)에 기반한 휴전을 “끝났다”고 선언하고 대규모 공습재개를 지시했다고 보도했다.

트럼프 대통령의 태도는 불과 2주 전까지도 이날 같지 않았다. 그는 지난달 250주년 독립기념일 행사인 ‘그레이트 아메리칸 스테이트 페어’ 개막식에서 “3000년 만에 처음으로 중동에 평화가 찾아올 것”이라고 선언했다. 하지만 그 평화의 토대라던 14개 조항의 MOU는 한 달도 되지 않아 사실상 파기됐다. NYT는 이 MOU가 주요 쟁점을 뒤로 미룬 채 트럼프 대통령의 합의 발표만을 위해 졸속으로 체결됐다고 진단했다.

트럼프 대통령의 모순된 발언은 이번이 처음이 아니다. 그는 개전 명분으로 이란의 핵물질이 “임박한 위협”이라고 주장했지만, 이번에 MOU 종료를 선언하면서는 “핵물질은 이미 확보했다. 땅속 깊이 묻혀 있어 파낼 수 없다”고 말했다. NYT는 이 발언이 트럼프 대통령 스스로 전쟁의 근거를 훼손한다고 지적했다.

트럼프 대통령은 지난달 MOU에 합의한 뒤, 이란의 정권이 사실상 교체되었고, 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이를 포함해 새 지도부가 “합리적”이라고 수차례 칭찬했다. 하지만 이날 트럼프 대통령은 이란 지도부를 향해 “쓰레기”이자 “거짓말쟁이”라고 맹비난하며 “그들을 상대하는 것은 시간 낭비”라고 했다. 그는 이날 나토 정상회의 기자회견에서 이란 지도부에 대한 평가가 바뀐 이유를 묻는 말에 “그들을 알게 됐다”고 답했다.

군사적 성과를 둘러싼 발언도 앞뒤가 맞지 않는다. 이날 BBC에 따르면 트럼프 대통령은 “우리는 이미 군사적으로 이겼다”고 했지만, 이 자리에서 바로 이어 “전면전을 재개하면 우리가 빠르게 이길 것”이라고도 했다.

전문가들은 협상 재개 가능성에 회의적이다. 리처드 폰테인 신미국안보센터(CNAS) 대표는 NYT에 “버티기, 확전, 합의 등 모든 선택지가 각기 다른 방식으로 매력 없다”며 “가장 가능성 큰 결과는 저강도 맞대응 공격이 이어지다 단편적 외교가 개입하고, 새로운 불안정한 휴전이 등장한 뒤 또다시 공격이 반복되는 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 공격적 반응을 촉발한 이란의 호르무즈해협 상선 공격이 ‘위험한 도박’이었다는 평가도 나온다. 1기 트럼프 행정부에서 시리아 특사를 역임한 조엘 레이번 허드슨연구소 선임연구원은 NYT에 “이란은 트럼프를 반복적으로 오독하는 위험을 자초하고 있다”며 “이란이 도발적 행동을 한 뒤 스스로 피해자로 자처하는 오랜 버릇이 있는데, 이 패를 과도하게 쓰고 있다”고 말했다.

NYT는 이란이 과거에도 비슷한 도박을 감행했다가 역풍을 맞은 전례가 있다. 1979년 미국 대사관 인질 사태는 444일간 과도하게 장기화해 협상 카드로 쓰지 못하고 서방의 금융 자산 동결과 경제 제재를 자초했다. 1982년에는 이란-이라크 전쟁 휴전 제안을 거부해 6년간 전쟁이 더 이어졌고 수십만 명의 사상자를 냈다.

전 백악관 국가안보회의 이란 담당 국장인 네이트 스완슨 애틀랜틱카운슬 선임연구원은 “(이란의 행동이) 대체로 허세라고 생각한다. 트럼프 대통령이 하는 것과 비슷하다”며 “군사행동과 요란한 위협으로 협상하고 있으니, 어떤 점에선 이들이 같은 언어로 말하고 있는 셈이다”라고 NYT에 말했다.