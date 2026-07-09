수원 영통 ‘풍선효과’로 일주일만에 1.19% ↑···규제지역 기흥·구리도 상승폭 확대

주간아파트 가격 동향 전국 상승률 1위는 동탄 상승폭은 수원 영통 가장 커 서울도 전주 보다 상승폭 확대

반도체 벨트 지역이지만 비규제지역인 수원시 영통구의 주간 아파트값 상승률이 전주 대비 3배 가까이 치솟으며 ‘풍선효과’가 나타났다. 경기 용인시 기흥구와 경기 구리시는 지난달 30일 규제지역으로 지정됐지만 상승폭이 오히려 커지는 등 경기 남부 지역 집값이 강세를 보이고 있다.

한국부동산원이 9일 발표한 7월1주(7월6일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 수원 영통구(1.19%)는 경기 화성 동탄(1.29%)에 이어 전국의 주간 매매 상승률 2위를 기록했다. 영통구는 직전 주(0.41%)보다 0.78%포인트 올라 상승 폭으로는 전국에서 가장 컸다.

동탄 집값이 최근 단기간에 급등하자 실수요자들의 매수세가 반도체 벨트지역이지만 비규제지역인 수원 영통으로 옮겨간 것으로 보인다. 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “(동탄에 비해) 상대적으로 저렴한 가격의 아파트가 밀집해 있는 지역으로 수요가 이동하며 가격이 상승한 것”이라고 말했다.

동탄과 함께 지난달 말 규제지역으로 지정된 용인 기흥구와 구리시는 상승폭이 커졌다. 구리(0.64%)의 상승 폭도 직전 주(0.30%)보다 2배 이상 커졌다. 용인 기흥구(0.56%)도 직전 주(0.39%)보다 상승폭이 확대됐다. 지난 5일 토지거래허가구역 효력이 발효되기 직전 갭투자 수요가 몰리면서 가격이 급등한 것으로 풀이된다.

서울 아파트값은 지난주 0.27%에서 이번 주 0.3%로 상승폭이 커졌다.

서울에선 성북구(0.51%)가 가장 많이 올랐는데, 직전 주(0.36%)보다 상승폭이 가팔랐다. 구로구(0.50%)가 그 다음으로 많이 올랐고, 중랑구(0.39%), 광진구(0.38%), 강북구(0.37%), 동대문구(0.36%)가 뒤를 이었다. 실수요자들이 서울 동북권 아파트를 사들이면서 상승세를 이끌고 있다는 분석이 나온다.

서울 전셋값(0.31%)은 지난주(0.30%)보다 소폭 올랐다. 전국 전셋값(0.12%)도 지난주(0.11%)보다 소폭 올랐다.

서울 아파트 분양가가 매년 오르는 가운데 한강을 기준으로 강남·북 간 3.3㎡당 분양가 격차가 크게 벌어졌다는 분석도 나왔다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 이날 2023년 한강 이남과 이북 지역의 3.3㎡당 분양가 차이는 194만원이었지만 올해는 1345만원으로 약 7배 격차가 벌어졌다고 분석했다. 반면 강남 3구와 비강남권의 격차는 좁혀졌다. 두 지역의 3.3㎡당 분양가 차이는 2025년 3387만원에서 올해 1995만원으로 줄었다.

함 랩장은 “강남 가격이 내려온 게 아니라 동작구, 성동구, 용산구 등 비강남 핵심지역에서 고분양가 단지가 등장했기 때문”이라고 설명했다.

서울의 3.3㎡당 분양가는 최근 3년간 약 66% 올랐다. 2023년 3553만원에서 올해 5905만원으로 뛰었다.