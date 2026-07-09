“밥 묵었노?”



부산살이 30년을 끝내고 갓 상경했을 때 3대가 사대문 안에서 살고 있다는 한 남산골샌님은 아침인사를 장난삼아 이렇게 건네곤 했다. 딴에는 살갑게 쓴 경상도 사투리였겠지만, 경상도말 어법에는 맞지 않는 문장. 나는 곧바로 ‘문법교정’에 들어갔다. “우리는 ‘밥 묵었노’라고 안 한다. ‘밥 묵었나’다.”



경상도 사투리는 ‘~나’와 ‘~노’, 두 가지 의문형 종결어미가 있다. ‘예’나 ‘아니요’의 답을 요구하는 질문은 ‘~나’로 끝난다. 그래서 ‘밥 먹었냐’는 ‘밥 먹었나’가 된다. 반면 언제, 어디서, 누가, 무엇을, 어떻게, 왜 등 구체적인 설명을 요구할 때는 ‘~노’로 끝맺음한다. ‘무슨 밥을 먹었느냐’는 ‘뭐 먹었노’가 되는 식이다. 마찬가지로 ‘무섭냐’는 ‘무섭나’가 되고, ‘왜 무섭냐’는 ‘왜 무섭노’가 된다.



경상도 출신은 의식도 하지 않고 쓰는 이 문장들이, 그러나 비경상도 사람에게는 꽤나 어려운 모양이어서 주변 지인들도 자주 틀렸다. 그럼에도 별로 개의치 않았던 것은 말의 의도가 친근함, 살가움에서 나온 것이기 때문이다.



‘밥 묵었노’와 ‘밥 먹었나’의 차이는

평서문, 감탄사까지 ‘노’를 붙여

극우 성향의 일베에서 시작돼

노무현 대통령에 대한 조롱 담아

어느 날부터 인터넷 글에서 어색한 경상도 사투리가 많이 보이기 시작했다. 이겼노, 괜찮노, 즐겁노, 멋지노처럼 의문문뿐 아니라 평서문, 감탄문까지 무작정 ‘노’가 붙었다. 노무현 전 대통령 서거에 대한 국민적 애도가 끝난 이후쯤으로 기억한다. 2ch 같은 일본의 혐한 사이트에서 고인을 조롱하는 합성 이미지들이 올라왔다. 곧 디시인사이드, 일간베스트저장소(일베) 등 극우 성향 사이트에서 운지, 중력절(노 전 대통령의 서거를 비하하는 의미) 등과 함께 ‘노’를 붙인 단어가 쓰이기 시작했다.



유래에 대해서는 의견이 분분하다. 하나는 노 전 대통령의 성씨인 ‘노(盧)’를 문장 끝에 기계적으로 붙였다는 ‘썰’이다. 또 하나는 노 전 대통령이 작전통제권 환수를 강조하며 군을 비판했던 “대한민국 군대 뭐 했노 이거야”에서 따왔다는 ‘썰’도 있다. 어느 쪽이든 노 전 대통령을 비하하고 조롱하려는 의도에서 시작한 혐오의 표현이다.



일베들은 경상도 말만 조롱한 것이 아니었다. 김대중 전 대통령(DJ)을 비하하며 문장 끝에 ‘~랑께’나 ‘당께’를 억지로 붙여썼다. ‘그 말이 맞당께’ ‘이겼당께’ 식이다. 이들은 사투리가 가진 고유의 정서나 언어적 규칙을 무시하고 타인을 조롱하고 배척하기 위한 식별기호처럼 영호남 방언을 오염시켰다.



아이러니하게도 일베들의 조롱은 기성세대에 비판적이고 새로운 문화를 받아들이는 데 익숙한 10대들에게 재밌는 놀이가 됐다. 10여년의 시간이 지나는 사이 이들이 퍼트린 혐오놀이는 문화가 됐다. 문제는 이 놀이를 타고 혐오와 조롱, 비하가 일상으로 파고든다는 점이다.



전국교직원노동조합이 전국 초중고 교사 1109명을 대상으로 실시한 설문조사를 보면 응답자의 89.3%가 최근 1년간 학교에서 학생들의 혐오·차별·역사왜곡 표현을 접했다고 답했다. 혐오 표현의 유형으로는 정치인·유명인의 죽음 조롱(88.9%)과 특정 지역 비하(73.3%)가 많았다고 한다.



최근 논란이 된 걸그룹 리센느의 리더 원이의 ‘무섭노’ 동영상 건도 비슷하다. 상대가 “뭐야 무섭노?”라 묻고 이를 “무섭노”라고 응답하는 것이 일베식 혐오놀이의 패턴이 아니라고 말하기 어렵다.



‘노’ 붙이기가 단순한 경상도 사투리 인용일 뿐이라는 주장은 ‘스타벅스 가자’가 뭐가 잘못됐느냐고 주장하는 것과 다를 바 없다. ‘스타벅스’라는 텍스트 안에 담긴 콘텍스트(맥락)를 무시하기 때문이다.



개혁연구원이 전국 성인 500명을 대상으로 한 설문조사에서 ‘무섭노’ 발언이 일베식 표현이라는 응답은 16.7%에 그쳤고, 특히 20~30대에서는 ‘사투리’라는 응답이 78%로 집계됐다고 밝혔다. 개혁신당은 이를 근거로 정치권에 이념공세를 멈추라고 주장했지만 역으로 우리 사회에 일베놀이가 얼마나 깊숙이 들어왔는지를 알려주는 반증이 될 수도 있어 끔찍스럽다. 어쩌면 ‘노’놀이를 시작했던 일베들은 이 설문조사를 보며 뒤에서 낄낄대고 있을지도 모르겠다.