통일부는 국립평화통일민주교육원장에 이제훈 전 한겨레신문 편집국장(현 북한대학원대 겸임교수·사진)을 임용했다고 9일 밝혔다. 이 신임 원장은 국민일보·서울신문에 이어 한겨레에서 오랜 취재 경력을 쌓은 언론인 출신의 통일외교 전문가다. 임기는 기본 2년에 최장 5년까지 연장될 수 있다.