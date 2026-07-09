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빗길선 차량 제동거리 2배 늘어나…교통사고 치사율, 맑은 날의 1.4배

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본문 요약

비가 오는 날 교통사고 시 사망에 이를 확률이 맑은 날보다 1.4배 높은 것으로 나타났다.

한국도로공사는 한국도로교통공단 자료를 통해 최근 5년간 고속도로에서 일어난 교통사고 치사율을 분석한 결과, 비 오는 날 사망에 이른 경우가 사고 100건당 4.7명으로 맑은 날 3.4명의 1.4배가량으로 나타났다고 9일 밝혔다.

5년간 고속도로에서 발생한 빗길 교통사고는 1928건, 사망자는 90명이었다.

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빗길선 차량 제동거리 2배 늘어나…교통사고 치사율, 맑은 날의 1.4배

입력 2026.07.09 20:48

수정 2026.07.09 20:49

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  • 허남설 기자

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도공, 장마철 ‘안전 수칙’ 권고

비 올 땐 20%·폭우 땐 50% 감속

차 간 안전거리도 2배 확보해야

‘수막 현상’으로 더 위험한 빗길 고속도로 교통사고 관련 사진. 한국도로공사 제공

‘수막 현상’으로 더 위험한 빗길 고속도로 교통사고 관련 사진. 한국도로공사 제공

비가 오는 날 교통사고 시 사망에 이를 확률이 맑은 날보다 1.4배 높은 것으로 나타났다. 빗길에선 승용차의 경우 제동거리(운전자가 브레이크 페달을 밟은 순간부터 실제 멈출 때까지 이동하는 거리)가 평소보다 2배 가까이 늘어나는 등 사고를 피하기 어렵기 때문이다. 한국도로공사는 비 오는 날 운전 시엔 평소보다 20% 이상 감속해야 한다고 조언했다.

한국도로공사(도공)는 한국도로교통공단 자료를 통해 최근 5년간(2021~2025년) 고속도로에서 일어난 교통사고 치사율을 분석한 결과, 비 오는 날 사망에 이른 경우가 사고 100건당 4.7명으로 맑은 날 3.4명의 1.4배가량으로 나타났다고 9일 밝혔다.

5년간 고속도로에서 발생한 빗길 교통사고는 1928건, 사망자는 90명이었다. 맑은 날엔 2만2226건의 교통사고가 일어나 747명이 사망했다.

일반국도 등 도로 전체로 넓혀봐도 차이는 뚜렷했다. 비 오는 날 교통사고 6만649건 중 사망자는 1058명으로 치사율은 100건당 1.7명이었다. 맑은 날은 87만5935건 중 사망 1만1023명으로 100건당 1.3명 수준이다. 빗길 교통사고에서 사망에 이를 확률이 1.3배 더 높은 셈이다.

도공은 빗길에서 발생하는 ‘수막 현상’을 주요 원인으로 꼽는다. 빗길 주행 시 타이어가 노면과 제대로 접촉하지 못하고 물 위를 떠가는 것처럼 움직이는 현상을 말한다.

한국교통안전공단이 지난해 공개한 실험 결과를 보면, 승용차의 빗길 제동거리는 18.1m로 건조한 노면 9.9m의 1.8배였다. 화물차나 버스는 차체가 무거워 제동거리 자체가 승용차보다 더 길다. 빗길 제동거리는 화물차가 24.3m, 버스는 28.9m였다.

도공은 “비가 올 때는 평소보다 20% 이상, 폭우가 내릴 때는 50% 이상 감속하는 것이 필요하다”며 “빗길에서는 추돌 위험이 높아지기 때문에 평소 차 간 안전거리의 2배 이상을 확보해야 한다”고 했다. 특히 차고가 높은 화물차·버스 등은 비와 동반된 바람에 흔들려 사고 위험이 더 커지기 때문에 핸들 조작에 더욱 주의해야 한다는 게 도공의 설명이다.

도공은 지난 5월15일부터 오는 10월15일까지를 ‘여름철 풍수해 대책 기간’으로 지정하고, 태스크포스(TF)를 구성해 비탈, 배수시설, 지하차도 등 우천 취약지를 점검했다. 도공 관계자는 “주행 중 교통방송 등을 통해 제공되는 정보에 주의를 기울여달라”고 말했다.

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