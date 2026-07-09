화냈다가 떠날 땐 웃은 트럼프…나토 ‘전략적 아부’ 먹혔다

정상회의 초반 회원국들 맹비난

막판엔 “회의장 사랑 가득” 돌변

우크라엔 “패트리엇 제조 허용”

생산까지는 최소 1년 소요 예상

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 막을 내린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 동맹국들을 맹비난하다가 막판에는 “사랑이 가득했다”며 태도를 180도 바꿨다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담에서는 패트리엇 요격미사일 자체 생산 권리를 허용하겠다고 밝혔다.



월스트리트저널(WSJ)과 가디언에 따르면 트럼프 대통령은 회의 초반 나토 회원국들이 이란 전쟁에 협조하지 않았다며 “나토에 매우 화가 났다”고 공개 비판했다. 스페인을 향해선 “아무 무역도 하고 싶지 않다”고 선언했다. 그린란드 병합 요구도 재차 꺼내며 자신의 주장을 비판하는 나토 회원국들을 되레 비난했다.



그러나 비공개 정상회의 이후 열린 기자회견에서는 “그 방(회의장)은 사랑으로 가득했다”면서 “정상들이 ‘각하, 우리는 당신을 사랑합니다’라고 말했다. 다 큰 어른들이 한 말인데, 보기 좋지 않냐”며 만족감을 드러냈다.



나토가 트럼프 대통령 달래기에 성공했다는 평가가 나온다. 트럼프 대통령도 서명한 이번 나토 정상 선언문에는 나토 조약 5조(집단방위 조항)에 대한 “철통같은 공약”이 명시됐다.



마르크 뤼터 나토 사무총장은 “아이젠하워 전 대통령이 하려 했던 걸 해냈다. 이건 당신의 승리”라며 트럼프 대통령을 치켜세웠다. 나토 회원국의 국방비 지출을 끌어올리는 데 트럼프 대통령의 역할이 컸다는 의미로 한 발언이다. 유럽의 나토 회원국들은 올해 국방비 지출이 지난해 대비 20% 증가했다.



토마시 발라셰크 전 슬로바키아 나토대사는 이러한 ‘아부 전략’에 대해 “요즘 기준은 상당히 낮다. 크게 틀어지지 않고 논란만 피하면 되는 것”이라며 “끔찍한 시스템이지만 다른 대안보다는 낫다”고 WSJ에 말했다.



트럼프 대통령은 한때 거리를 둔 러시아·우크라이나 전쟁에도 적극적 태도를 보였다. 그는 젤렌스키 대통령과의 회담에서 “패트리엇 요격미사일을 만들 권리를 주겠다. 어떻게 만드는지 보여주겠다”고 말했다. 이어 “이러면 우리가 충분히 안 준다고 불평 못할 것 아니냐. 당신들이 직접 만들라는 것”이라고 했다. 우크라이나로서는 적잖은 외교적 성과라는 평가가 나온다.



다만 실제 생산까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 전망된다. 트럼프 대통령도 제조사인 록히드마틴 등에 이 결정을 아직 통보하진 않았다고 했다. 뉴욕타임스(NYT)는 전문가들 말을 인용해 생산까지 최소 1년, 길게는 수년이 걸릴 것으로 예상했다. 파비안 호프만 노르웨이국방연구소 선임연구원은 독일의 패트리엇 제작 사례를 들어 “12개월 안에 체계를 갖추기는 어려울 것”이라고 말했다.



생산 기술도 높은 장벽이다. 패트리엇은 레이더와 탐색기, 유도장치, 추진체 등 많은 고난도 부품으로 구성된 첨단 무기체계로 단순히 공장을 세우는 것만으로 생산할 수 없다. 생산 대상이 기존 PAC-2인지, PAC-3인지도 변수다. 또 우크라이나에 생산시설이 들어서면 러시아의 공격 목표가 될 수 있다. 이 때문에 우크라이나 방산업계는 이번 발표를 미국의 지속적 지원 의지를 보여주는 정치적 신호로 해석한다고 NYT는 전했다.



우크라이나는 당장 요격미사일이 고갈돼 피해를 보고 있다. NYT에 따르면 이번주 러시아 공습으로 50명 넘게 사망했고, 지난 6일 밤에는 러시아가 발사한 탄도미사일 23기를 요격하지 못했다. 이날 새벽에도 탄도미사일 5기를 막는 데 실패했다.



이번 정상회의에서 나토는 우크라이나에 올해와 내년 800억달러 규모의 군사지원을 약속했다.

