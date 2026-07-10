“지진이 무서운 점은 아무런 경고 없이 찾아온다는 점입니다. 사람들은 평범한 하루를 보내다가 단 하루 만에 모든 것을 잃었습니다.”

베네수엘라 지진 피해 현장에서 일주일째 구호 활동을 벌이고 있는 아이샤 마지드 세이브더칠드런 인터내셔널 데이터 미디어 매니저는 9일 경향신문과의 인터뷰에서 이같이 말했다.

지난달 24일(현지시간) 발생한 베네수엘라 연쇄 강진이 10일로 16일째를 맞았다. 현재까지 사망자 3811명, 부상자 1만6740명이 발생한 대형 재해다. 경향신문은 지난달 30일부터 이달 9일까지 화상·서면 방식으로 현지에서 활동 중인 구호 관계자 3명과 인터뷰했다. 이들은 “진짜 재난은 지금부터 시작”이라며 생존자들이 지진의 물리적·정신적 충격을 극복하고 일상으로 돌아갈 수 있도록 돕는 일이 중요하다고 강조했다.

공휴일 덮친 연쇄 강진···“전례 없는 규모”

재난 현장을 수차례 경험해 본 구호 전문가들에게도 이번 지진은 “공포” 그 자체였다. 잔키엘 로젠월드 국제월드비전 베네수엘라·콜롬비아 긴급구호 담당자는 “1999년 베네수엘라에서 발생한 바르가스 대홍수 당시 구호 활동에도 참여했지만, 이번 재난 상황은 전례 없는 규모”라고 말했다. 그는 “피해가 특정 지역에 국한되지 않았고 파괴도 광범위하다”며 “마치 전쟁터 같다”고 했다.

특히 해변 등 인구 밀집 지역에 사람들이 몰리는 공휴일에 규모 7.2와 7.5의 강진이 연달아 발생해 “지역사회 전체가 무너지는 결과로 이어졌다”고 설명했다.

지진 발생 2주일이 넘어가며 대응의 중점은 수색·구조에서 회복과 재건으로 옮겨가고 있다. 로젠월드는 “현재 대응 2단계에 접어들고 있다”며 당국은 시신 수습에 집중하고 비정부기구(NGO)와 시민사회는 이재민 지원에 집중하고 있다고 전했다.

무너진 것은 건물만이 아니다…생계 다시 세워야

구호 단체는 잔해가 수습된 이후 생존자들이 살아갈 삶을 준비하고 있다. 이번 지진으로 건물 약 190채가 붕괴했고, 약 860채가 파손됐다. 여전히 거리와 임시 대피소에서 밤을 보내는 주민들도 적지 않다. 현지 구호 단체들은 따뜻한 식사와 함께 매트리스, 담요, 방수포 등 기본적인 구호 물품을 지원하고 있다.

로젠월드는 현재 가장 시급한 과제 중 하나로 “임시 거처 마련”을 꼽았다. 향후 장기적으로는 이재민들을 베네수엘라 전역에 조성될 공공주택 또는 사회주택 단지에 재정착시키는 과정이 필요하다고 설명했다.

주거 문제와 함께 경제 회복 역시 중요한 과제로 떠오르고 있다. 상업시설 붕괴와 지역 경제 마비로 생계 수단을 잃은 주민들이 늘고 있기 때문이다. 로젠월드는 “생계 수단 상실은 매우 심각한 문제”라며 “기아와 국내 실향, 해외 이주 등 다른 문제들을 더욱 악화시킬 수 있다”고 우려했다.

라파엘 벨라스케스 가르시아 국제구조위원회 베네수엘라 지진 긴급대응팀 리더는 경제난 등 베네수엘라가 겪던 ‘취약성 증폭 요소’에 주목했다. 그는 “진원지인 야라쿠이는 베네수엘라에서 두 번째로 가난한 지역”이라며 “무너진 것은 건물만이 아니라 주민들의 생계”라고 말했다. 이어 “6개월 뒤 어떤 일이 벌어질지 아무도 모른다”며 장기적 관점에서의 지원을 강조했다.

“땅이 또 갈라질 것 같아요”···아이들에게 필요한 건 ‘일상’

구호 활동가들은 재난 상황에서 가장 취약한 존재인 아동에 대한 보호가 중요하다고 입을 모았다. 세이브더칠드런에 따르면 베네수엘라는 지진 이전에도 약 400만명의 아동이 인도적 지원을 필요로 하는 상황이었다. 마지드는 “(지진 이후) 아이들이 겪고 있는 심리적 고통은 매우 크다”며 사랑하는 가족과 집, 소중한 물건을 잃은 아이들이 “압도적인 두려움과 슬픔” 속에 놓여 있다고 설명했다. 그는 한 아이와의 만남도 소개했다. 마지드가 “가장 걱정되는 것이 무엇이냐”고 묻자 아이는 지진으로 갈라진 땅을 가리키며 “이걸 볼 때마다 땅이 다시 갈라질 것만 같다”고 말했다고 한다.

학교가 무너진 상황에서 구호 단체들은 아동들이 놀이와 학습을 이어갈 수 있는 아동 친화 공간을 운영하며 심리·정서 지원을 제공하고 있다. 이들은 교육이 단순한 학습을 넘어 아동이 일상적 감각과 안정감을 회복하는 데 중요한 역할을 한다고 강조한다.

마지드는 “지진이 방학을 며칠 앞두고 발생한 점은 그나마 다행”이라면서도 “교육 중단 자체는 매우 큰 문제”라고 지적했다. 실제로 피해가 집중된 카라카스와 라과이라주 등에서는 남은 학사 일정을 채우지 못한 채 조기 종강이 이뤄진 것으로 전해졌다. 구호 단체들은 복구가 진전되는 대로 아동 지원뿐 아니라 교육 시스템 복구와 교사 지원도 병행할 계획이다.

생존 다음은 건강···의료·위생 지원이 관건

보건 분야 역시 심각한 위기에 직면해 있다. 가르시아는 피해 규모에 비해 의료 서비스가 턱없이 부족한 상황이라고 전했다. 특히 경제난을 피해 해외로 떠난 청년층이 많아 고령화가 심각한 베네수엘라에서는 거동이 불편한 노인들이 이동형 진료 서비스에 의존하는 경우가 많다. 그는 “지진 이전부터 수천명의 베네수엘라 주민들이 의료 서비스를 찾아 강을 건너 콜롬비아 노르테데산탄데르로 이동할 정도로 의료 환경이 열악했다”며 “지진 이후 병원마저 무너지면서 상황은 더욱 악화했다”고 말했다.

로젠월드는 수인성 전염병 확산 방지를 위해 안전한 식수 공급과 위생 물품 지원을 최우선 과제로 삼고 있다고 설명했다. 여성과 소녀들을 위해서는 월경 기간에도 존엄성을 유지할 수 있도록 위생용품을 제공하고 있으며, 이재민 공동 거주 공간에서는 화장실과 급수시설 이용 과정에서 여성과 아동의 안전과 사생활이 침해되지 않도록 별도의 보호 조치를 마련하고 있다고 했다.

그는 “앞으로 엘니뇨로 인한 폭염과 가뭄 등 또 다른 재난이 발생할 가능성이 있다”며 보건 위기가 더욱 악화할 가능성을 우려했다.

재난은 끝나지 않았다···장기 회복의 시간

구호 관계자들은 베네수엘라의 회복 과정이 “단거리 경주가 아닌 마라톤”이라고 말했다. 로젠월드는 “현재 베네수엘라 안팎의 모든 사람은 이번 지진의 영향을 어떤 형태로든 받고 있다”며 “이번 재난은 기존의 위기 위에서 발생한 또 하나의 비상사태”라고 지적했다. 그는 “이번 재난은 초기 긴급 대응부터 복구와 재건, 지역사회 회복에 이르기까지 수년간의 노력이 필요한 위기”라며 국제사회의 지속적이고 안정적인 지원을 촉구했다.

가르시아 역시 “피해 지역 주민들이 교회와 병원이 무너진 상황에서도 서로를 돕는 일을 멈추지 않고 있다”며 국제사회의 관심을 호소했다. 그는 “최근 몇 년 사이 국제협력과 인도주의 지원의 중요성이 과소평가되는 분위기가 있었지만 내가 현장에서 보고 있는 것은 40개국 이상에서 온 수천명의 자원봉사자들”이라며 “수천 마일 떨어진 아시아에서 온 사람들도 함께하고 있다”고 말했다.

이들은 “세계는 여전히 서로의 도움을 필요로 한다”며 “카메라가 꺼진 이후에도 베네수엘라를 잊지 말아 달라”고 한목소리로 당부했다.