집에서도 베이글 맛집처럼…토스터 아닌 ‘에어프라이어’ 굽기 비법

베이글을 반으로 가른 뒤 단면이 아래를 향하도록 먼저 굽는 것이 포인트

크림치즈를 듬뿍 바른 베이글, 훈제연어를 올린 베이글 샌드위치. 간단한 아침이나 브런치 메뉴로 사랑받는 베이글이지만, 집에서 굽다 보면 전문점에서 먹는 맛이 안 나는 듯하다. 하지만 맛있는 베이글을 먹기 위해 비싼 토스터가 필요한 건 아니다. 에어프라이어로 충분히 가능하다. 에어프라이어의 강한 열풍이 베이글을 더욱 고르게 익혀 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 만들어주는 덕분이다.

왜 에어프라이어가 더 맛있을까

베이글을 맛있게 굽는 핵심은 수분과 열의 균형이다. 토스터는 양쪽의 열선에서 직접 강한 열을 가하기 때문에 짧은 시간 안에 갈색으로 구워지지만, 자칫하면 겉만 타고 속은 충분히 데워지지 않을 수 있다.

반면 에어프라이어는 팬이 뜨거운 공기를 빠르게 순환시키는 대류(컨벡션) 방식으로 작동한다. 열이 베이글 전체를 고르게 감싸면서 표면은 바삭하게 만들고 내부는 지나치게 마르지 않게 유지해 준다. 기기마다 차이는 있지만 토스터보다 굽기 정도를 세밀하게 조절하기 쉽다는 점도 장점으로 꼽힌다.

더 맛있게 굽는 비결은 ‘뒤집기’

일단 베이글을 반으로 가른 뒤 잘린 면이 아래를 향하도록 먼저 굽는다. 이렇게 하면 속살이 먼저 따뜻하게 데워지면서 수분이 유지되고, 겉껍질은 지나치게 마르지 않는다. 몇 분 뒤 베이글을 뒤집어 잘린 면이 위를 향하도록 다시 구우면 속은 노릇하고 바삭해지면서 겉은 쫄깃한 식감을 유지할 수 있다. 많은 사람이 처음부터 잘린 면을 위로 향하게 굽지만, 이 방법은 속이 쉽게 마르기 쉬워 전문가들은 뒤집는 방식을 권장한다.

온도보다 중요한 것은 ‘짧게’

에어프라이어는 제품마다 화력이 조금씩 다르지만, 전문가들은 약 180도에서 3~4분 정도부터 시작할 것을 추천한다. 중요한 것은 처음부터 오래 굽지 않는 것이다. 덜 구운 베이글은 조금 더 구우면 되지만, 탄 베이글은 되돌릴 수 없다. 색이 옅게 올라오기 시작하면 상태를 확인한 뒤 30초~1분씩 추가로 굽는 것이 실패를 줄이는 방법이다.

냉동 베이글도 에어프라이어가 유리

애초에 냉동으로 배송되는 베이글도 있다. 베이글을 해동할 때도 에어프라이어는 장점이 있다. 빵 표면에 맺힌 수분을 열풍이 빠르게 날려주면서 속까지 골고루 데워주기 때문에 전자레인지처럼 질겨지거나 눅눅해질 가능성이 적다. 해동과 토스팅을 한 번에 해결할 수 있어 냉동 베이글을 자주 먹는 사람들에게 특히 편리하다.

크림치즈는 언제 바를까

베이글은 충분히 구운 뒤 크림치즈나 버터를 바르는 것이 좋다. 따뜻하게 데워진 베이글에 크림치즈를 바르면 적당히 부드러워지면서도 흘러내리지 않고, 버터는 빵 속으로 자연스럽게 스며들어 풍미를 더한다. 훈제연어와 양파, 토마토를 올리거나 스크램블드에그를 넣어 샌드위치로 즐기기에도 알맞다. 파를 송송 썰어서크림치즈와 섞은 뒤 베이글에 올리면 뉴요커가 부럽지 않다.