‘이변은 없었다’ 프랑스, 모로코 2-0 완파···3회 연속 월드컵 4강, 음바페 8호골 득점 공동 선두

이변은 없었다. 프랑스의 압도적이고 완벽한 승리였다.

프랑스는 10일 미국 매사추세츠주 폭스버러 질레트 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 8강전에서 모로코를 2-0으로 완파하고 준결승에 올랐다. 2018년 우승, 2022년 준우승에 이어 3회 연속 월드컵 4강 진출이다. 프랑스는 스페인-벨기에전 승자와 결승 진출을 다툰다.

경기 내용은 일방적이었다.

프랑스는 슈팅 수에서 22-5, 유효슈팅 8-1로 모로코를 압도했다. 축구 통계 전문업체 옵타의 기대득점(xG)도 프랑스가 3.04, 모로코는 0.14에 그칠 정도로 일방적인 경기였다. 2022 카타르 월드컵 4강 신화에 이어 이번 대회에서도 돌풍을 일으켰던 모로코는 프랑스의 벽을 넘지 못했다.

주인공은 역시 킬리안 음바페였다. 전반 25분 직접 얻어낸 페널티킥을 실축하며 아쉬움을 남겼지만, 후반 들어 자신의 이름값을 증명했다.

후반 15분 데지레 두에의 패스를 받은 음바페는 페널티박스 정면에서 절묘한 오른발 감아차기로 골망을 흔들었다. 세계적인 골키퍼 야신 부누가 손을 쓸 수 없는 환상적인 슈팅이었다.

이번 대회 8호골을 터뜨린 음바페는 리오넬 메시(아르헨티나)와 다시 득점 공동 선두로 올라섰다. 또 월드컵 통산 20호골을 기록하며 메시의 월드컵 통산 최다골(21골)에도 한 골 차로 다가섰다.

프랑스는 기세를 몰아 추가골까지 만들었다.

후반 21분 음바페가 수비를 끌어들인 뒤 내준 패스를 우스만 뎀벨레가 침착하게 오른발 슈팅으로 마무리하며 승부에 쐐기를 박았다. 뎀벨레는 이번 대회 5호골을 기록했다.

모로코는 경기 내내 프랑스의 압박에 고전했다.

이스마엘 사이바리의 부상 공백 속에 공격의 날카로움을 보여주지 못했고, 경기 내내 단 한 차례의 유효슈팅만 기록하는 데 그쳤다. 반면 프랑스는 음바페와 뎀벨레, 데지레 두에를 앞세운 빠른 공격으로 끊임없이 모로코 수비를 흔들었다.

전반에는 야신 부누 골키퍼의 선방쇼가 이어지며 균형을 유지했다. 음바페의 페널티킥을 막아낸 데 이어 두에의 슈팅과 루카 디뉴의 중거리포까지 연달아 저지하며 버텼다.

하지만 후반 들어 프랑스의 파상공세를 끝내 막아내지 못했다.

AFP는 “프랑스는 또 한 번 월드컵에서 모로코를 탈락시켰다”며 “음바페는 페널티킥 실축을 환상적인 결승골로 만회했고, 월드컵은 다시 한 번 그의 무대가 됐다”고 평가했다.

프랑스는 3회 연속 월드컵 결승 진출을 향한 도전을 이어가게 됐다.